Renault net als Ferrari tegen bevriezen motorontwikkeling vanaf 2022

Naast Ferrari is ook Renault tegen het bevriezen van de motorontwikkeling vanaf 2022. Het plan werd geopperd door Red Bull zodat zij via een constructie door kunnen gaan met het gebruiken van de Honda-motoren, aangezien de Japanse motorleverancier eind 2021 de stekker uit het Formule 1-project haalt. Het is een tegenvaller voor Red Bull, dat dus alleen op steun van Mercedes kan rekenen.

Honda maakte bekend dat het eind 2021 zal stoppen met het leveren van motoren aan Red Bull en Alpha Tauri, waardoor zij op korte termijn een oplossing moeten vinden voor 2022. Hoewel ze zouden kunnen rekenen op Renault-krachtbronnen, gaat de voorkeur uit naar het overnemen van het intellectueel eigendom van Honda om zo alsnog door te gaan met die motoren, al zal dat wel onder een andere naam zijn. Daarvoor zou het bevriezen van de motorontwikkeling wel een voorwaarde moeten zijn volgens het team, dat de kosten van de motorontwikkeling niet kan veroorloven.

Nadat eerder Ferrari al zei niet in te zullen stemmen met dit plan zegt ook Renault nu tegen dit plan te stemmen. “Als je ons een halfjaar geleden had gevraagd, dan hadden we zelfs voor een nog strenger budgetplafond gegaan om de kosten van het chassis beperkt te houden, maar ook om de kosten van de krachtbronnen te verlagen door een bevriezing van de ontwikkeling te accepteren”, zegt Renault-teambaas Cyril Abiteboul. “Maar Honda en Red Bull waren tegen en dat accepteerden we.”

“We zijn dus op een ander pad doorgegaan”, vervolgt de Fransman. “Sindsdien zijn we erg druk geweest met de motor voor 2022. Als je mij vandaag zou vragen wat ik denk over het bevriezen van de motorontwikkeling, dan is dat een heel andere mening dan de mening die ik een halfjaar geleden had. Ik ben tegen het bevriezen. We hebben geen enkele intentie om te stoppen met wat een zeer belangrijk platform voor ons zou kunnen worden. Dat accepteren we niet”, aldus Abiteboul.

Het is hierdoor nog maar de vraag of Red Bull het gewenste plan kan uitvoeren. Het team kan namelijk alleen rekenen op steun van Mercedes, dat een bevriezing wel zou steunen. Mocht Red Bull geen andere oplossing vinden dan zal Renault alsnog motoren moeten leveren.