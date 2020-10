Binotto moest telefoontje met Vettel over niet verlengen contract ‘drie keer repeteren’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat hij het telefoontje met Sebastian Vettel, waarin hij vertelde dat de Italiaanse renstal niet verder zou gaan met hem, ‘drie keer moest repeteren’. Het was volgens hem geen makkelijke keuze om Vettel de deur te wijzen, al benadrukt hij ook dat hij naar de lange termijn moest kijken: “Je moet dan de kracht vinden om dit soort beslissingen te nemen.”

Het contract van Vettel bij Ferrari zou eind dit jaar verlopen, maar de viervoudig wereldkampioen kreeg al vroeg dit jaar te horen dat Ferrari niet verder wilde gaan met hem. Teambaas Mattia Binotto belde Vettel om het nieuws te brengen en geeft toe dat het niet makkelijk was.

“Ik zat thuis en voordat ik hem belde repeteerde ik mentaal drie keer wat ik hem zou moeten zeggen en op welke manier”, zegt Binotto tegen Sky Italia. “Het was geen gemakkelijke keuze want we houden van hem voor hoe hij zich heeft gedragen en voor wat hij het team de afgelopen jaren heeft gegeven. Maar op een gegeven moment moet je gewoon de helderheid hebben om keuzes te maken voor de toekomst.”

“We zitten dicht tegen de nieuwe technische regels van 2022 aan”, vervolgt Binotto. “Het team wordt op alle gebieden opgebouwd. Het is onze plicht en ambitie om te kijken naar de middellange en lange termijn en juist op basis hiervan moet je de kracht vinden om dit soort beslissingen te nemen. Heeft Seb in de weg gestaan? Nee, hij hing niet op. Hij is een zeer intelligent persoon, een mooi persoon, en hij heeft zijn karakter behouden gedurende een seizoen waarin er geen gebrek aan moeilijkheden was. Hij was nooit negatief. In plaats daarvan was hij proactief en een zeer respectabel persoon”, besluit de Italiaan.