Ferrari heeft vertrouwen in een goed weekend: ‘Dit circuit moet de auto goed liggen’

Na een goed weekend in Portugal rekent Ferrari ook op een sterk weekend op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Volgens de hoofd race-engineer, Matteo Togninalli, moet het circuit in Imola de auto goed liggen.

Charles Leclerc werd in Portugal vierde en dat was het beste resultaat voor Ferrari sinds de jubileumsrace op Silverstone, toen hij ook vierde werd. Ferrari lijkt wat snelheid gevonden te hebben en heeft nu vertrouwen in de rest van het jaar.

Ferrari kwam in Portugal met een grote update en ook dit weekend neemt Ferrari wat updates mee naar Imola. “We zijn voortdurend op zoek naar het vinden van meer snelheid. Zelfs als het niet voor het blote oog waarneembaar is, de auto’s zijn altijd in ontwikkeling”, zegt Matteo Togninalli.

En dus rekent de hoofd race-engineer van Ferrari ook op een sterk weekend op Imola. “Dit circuit moet de auto goed liggen. Het is nu zaak om alles uit de auto te halen”, aldus de Italiaan.

