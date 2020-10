Wereldtitel zit er volgens Binotto volgend jaar niet in: ‘Niet realistisch’

Ferrari heeft nu al bijna twaalf jaar geen titel gewonnen en volgens Mattia Binotto gaat het nog even duren voordat Ferrari weer voor een titel kan gaan vechten. “We gaan in 2021 niet meedoen voor het kampioenschap.”

Ferrari won in 2008 voor het laatst constructeurskampioenschap en staat sindsdien droog. Dit jaar beleeft Ferrari het slechtste seizoen in ruim 40 jaar en staat het Italiaanse team zesde in het constructeurskampioenschap. Mattia Binotto rekent op beterschap, maar verwacht niet dat Ferrari volgend jaar mee gaat vechten voor de titel.

“Realistisch gezien gaat dat gewoon niet gebeuren”, vertelt Binotto aan Sky Italia. “Het doel is om volgend jaar vaker mee te strijden voor het podium. We kunnen niet heel veel veranderen aan de auto en daarom reken ik niet op een reuzenstap”, aldus de teambaas van Ferrari.

“In 2022 komen de nieuwe reglementen en dat is voor ons een kans om weer mee te vechten voor de titel”, zegt de Zwitserse-Italiaan.

