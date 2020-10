Organisatie GP Australië bevestigt: ook in 2021 seizoensopening in maart

De organisatie van de Grand Prix van Australië heeft bevestigd dat de race ook in 2021 de seizoensopening zal zijn en dat deze in maart verreden wordt. Hoewel de kalender voor 2021 nog niet officieel naar buiten is gekomen neemt de organisatie van de GP dus een voorschotje.

Afgelopen maandag hadden de teambazen een meeting met Liberty Media, waarbij ook de kalender voor 2021 besproken werd. Die voorlopige kalender kwam al (gedeeltelijk) naar buiten waarbij opnieuw Australië als seizoensopening stond. Eerder gingen nog geruchten dat de race mogelijk naar de tweede seizoenshelft verschoven zou worden om er zeker van te zijn dat de race in 2021 wel doorgang kan vinden, waarmee Bahrein de potentiële seizoensopening zou worden. Hoewel de kalender nog niet definitief is, neemt de organisatie van de Australische Grand Prix alvast een voorschotje.

“Wij zijn verheugd om u te informeren dat het evenement zoals traditioneel in maart gehouden wordt in Melbourne en dat deze aangekondigd zal worden als seizoensopening wanneer de voorlopige kalender wordt vrijgegeven”, laat de organisatie van de Grand Prix van Australië in een update. “De exacte datum moet nog worden vastgesteld, maar u kunt met vertrouwen verwachten dat deze midden of eind maart gehouden wordt.”

De organisatie hoopt dat met deze race de sport- en evenementenbranche in deelstaat Victoria zich zal herstellen. Ook maakt de organisatie duidelijk dat er met de gezondheidsautoriteiten en de regering van deelstaat Victoria gewerkt wordt om ervoor te zorgen dat de race gehouden kan worden, mét toeschouwers.

Begin dit seizoen kreeg ook de Formule 1 te maken met de coronacrisis, waardoor de Grand Prix van Australië op losse schroeven kwam te staan. Een positief coronageval bij McLaren was uiteindelijk de eerste dominosteen die omviel wat leidde tot het afgelasten van de race op vrijdagochtend, zo’n twee uur voordat de eerste vrije training op de planning stond in Albert Park.