Alfa Romeo blijft in 2021 in F1, nog geen duidelijkheid over verdere toekomst

Alfa Romeo en Sauber hebben hun samenwerking verlengd met één seizoen, ook in 2021 zal het wit-rood van het legendarische automerk in de Formule 1 te zien zijn. Of dat na 2021 ook het geval zal zijn, is nog niet duidelijk maar dat is wel de ambitie van teambaas Fred Vasseur.

De verlenging van de samenwerking wordt dit weekend in Imola gevierd met een speciale livery. Met de Italiaanse vlag op de auto eert het team thuisland Italië en 110-jarige verjaardag van Alfa Romeo. “Dit is een bevestiging van de intenties van beide partijen. Met Sauber heeft Alfa Romeo een toegewijde partner aan wie ze hun merk kunnen toevertrouwen”, aldus Vasseur. “We zijn vereerd om voort te borduren op hun historie en erfenis.”

Over de toekomst van het team blijft Vasseur vaag in het persbericht al lijkt het wel duidelijk dat de Sauber Group op deze voet wil doorgaan. Vasseur: “Het is altijd de bedoeling geweest om een langdurige relatie op te bouwen, we hebben een sterke basis gelegd in de afgelopen drie seizoen en willen daar de vruchten van plukken in 2021 en daarna.”

Alfa Romeo deed zijn herintrede in de sport in 2018, de samenwerking houdt onder meer in dat het team de naam en de kleuren van Alfa Romeo draagt. Daarnaast helpt de Sauber Group ook bij de ontwikkeling van sportauto’s van Alfa Romeo zoals bijvoorbeeld de Giulia GTA. Behalve de uitwisseling van technische kennis zullen Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen zelf ook hun steentje bijdragen door onder meer meer tests op het Alfa-testcircuit in Balocco te rijden.