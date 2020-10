Alfa Romeo: ‘Deze maand nemen we de beslissing over het rijderspaar’

Alfa Romeo neemt deze maand de beslissing wie er in 2021 bij het Zwitserse team gaan rijden. Dat vertelt teambaas Frédéric Vasseur aan Autosport.

Verwacht wordt dat Kimi Räikkönen nog een jaar in de sport blijft en Antonio Giovinazzi raakt waarschijnlijk zijn stoeltje kwijt, ondanks een sterk optreden op de Nürburgring, toen de Italiaan tiende werd.

Lees ook: Marko adviseerde Vettel een sabbatical te nemen: ‘Komen in 2022 paar stoeltjes vrij’

Waarschijnlijk neemt Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, zijn plaats in bij Alfa Romeo. Hij zou op de Nürburgring zijn officiële vrijdagdebuut maken in de Formule 1, maar het weer gooide roet in het eten.

“Dat was erg jammer voor hem”, vertelt Vasseur aan Autosport. “Hij ging vorige week naar de fabriek, werkte samen met de engineers, had zich tot in de puntjes voorbereid voor de vrije training en toen werd de training afgelast. Dat was echt jammer, maar hij heeft denk ik wel iets geleerd van de voorbereiding”, aldus de Fransman.

Lees ook: Hamiltons contract nog niet rond: ‘We hebben nog steeds geen tijd gehad’