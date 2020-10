Hamiltons contract nog niet rond: ‘We hebben nog steeds geen tijd gehad’

Lewis Hamiltons contract bij Mercedes loopt aan het einde van 2020 af, maar nog steeds is het nieuwe contract nog niet getekend. Maar er is nog geen reden tot paniek: “We hebben nog geen tijd gehad om over het contract te praten”, zegt Toto Wolff.

Het contract van Lewis Hamilton is nog niet getekend, maar zorgen maakt Wolff zich niet. “Het is hetzelfde als met mijn eigen situatie”, vertelt Toto Wolff aan Crash. “Het is niet zo simpel als het lijkt. We moeten rekening houden met de aandeelhouders”, zegt de teambaas van Mercedes.

Lees ook: Källenius: ‘Wolff blijft sowieso verbonden aan Mercedes’

“En ook hebben we de gesprekken uitgesteld, omdat we geen afleidingen willen hebben tijdens het seizoen”, aldus de Oostenrijker

“Daimler wil doorgaan, ik wil doorgaan, maar we hebben gewoon nog geen tijd tijd gehad om met elkaar te praten. Lewis wil de snelste auto hebben en wij willen de snelste coureur hebben”, zegt Wolff.

Lees ook: Coronel: ‘Hamilton is de grootste, hij speelt geen vieze spelletjes zoals Schumacher deed’