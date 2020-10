Marko adviseerde Vettel een sabbatical te nemen: ‘Komen in 2022 paar stoeltjes vrij’

Sebastian Vettel kreeg in mei te horen dat zijn contract bij Ferrari niet verlengd ging worden. Helmut Marko adviseerde hem om de sport voor één jaar te verlaten. “Zo kon hij zijn batterijen weer opladen.”

Sebastian Vettel is goed bevriend met Marko en heeft ook uitgebreid met de Oostenrijker gesproken over zijn toekomst. Marko gaf hem het advies om er een jaartje tussenuit te gaan.

“Hij had zichzelf dan weer helemaal kunnen opladen, zodat hij dan in 2022 fris en fruitig zou zijn. Zeker omdat ik denk dat er een paar stoeltjes vrijkomen in 2022”, vertelt Marko aan Sport1.

Sebastian Vettel luisterde niet naar het advies van zijn goede vriend en tekende een contract bij Racing Point. Toch denkt de Oostenrijker dat het een goede beslissing is. “Hij wil voor het podium vechten en ik denk dat dat een realistische mogelijkheid is bij Racing Point. Maar of hij kan vechten voor overwinningen? Daar heb ik mijn twijfels over”, aldus de Oostenrijker.

