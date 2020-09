Alfa Romeo-teambaas Vasseur: ‘Zijn dicht bij nieuwe deal met Ferrari’

Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur zegt dat het team ‘dicht bij een nieuwe deal’ met Ferrari is. Hij benadrukt dat het team geen afscheid wil nemen van Ferrari maar geeft ook aan dat hij het voordelig zou vinden als de twee meer gaan samenwerken.

Alfa Romeo profiteert van een technische samenwerking met Ferrari, waardoor het een motor, versnellingsbak en andere onderdelen krijgt van het befaamde Italiaanse team. Dit seizoen presteert Ferrari echter matig en dus lijden ook Alfa Romeo en Haas daaronder, waardoor die teams vooral achteraan te zien zijn in gevecht met Williams. Toch wil Alfa Romeo niet denken aan een andere partner, zoals Renault, dat vanaf 2021 geen motoren levert aan andere teams.

“Nee, we zijn in overleg met Ferrari om de samenwerking te verlengen en we zijn dicht bij het tekenen van een nieuwe deal”, zegt Vasseur. “Hetzelfde geldt voor Alfa Romeo”, zo doelt hij op de titelsponsor van Sauber, de eigenaar van het team.

Het zou volgens Vasseur voordelig zijn als het team meer gaat samenwerken met Ferrari, zoals Haas dat al doet. “De relatie met Ferrari is zoals het is. Ze leveren ons onderdelen als de motor, versnellingsbak en andere onderdelen. De samenwerking is wat dat betreft dus goed maar het is niet dat we dezelfde windtunnel delen zoals andere teams wel doen. Natuurlijk denk ik dat het voordelig zou zijn als we een grotere samenwerking hebben in de toekomst”, concludeert de Fransman.