McLaren geïnteresseerd in Pérez als hij overstap naar IndyCar wil maken

McLaren zou interesse hebben in Sergio Pérez, mocht de Mexicaan besluiten om de overstap te maken naar het Amerikaanse IndyCar. McLaren-ceo Zak Brown verwacht echter dat hij in de Formule 1 nog een plekje zal vinden, al zou hij, mits de financiën het toelaten, een derde auto willen inzetten in de IndyCar voor Pérez.

Pérez kondigde woensdag aan dat hij plaats moest maken bij Racing Point, ondanks zijn contract dat tot eind 2022 liep. Bij de persconferentie op donderdag gaf hij al aan dat hij in de Formule 1 wil blijven, al moet dat wel met het ‘juiste pakket’ zijn. Mocht zijn zoektocht naar dat juiste pakket in de Formule 1 op niets uitlopen, dan wil hij wel een overstap naar een andere klasse overwegen. McLaren-ceo Zak Brown zou Pérez een plek in de IndyCar willen aanbieden, mits hij die overstap naar Amerika maakt.

“Hij zal waarschijnlijk ergens in de Formule 1 terechtkomen bij Haas of Alfa Romeo, dat is mijn gok”, zegt Brown tegen Motorsport.com. “Maar als hij interesse heeft in IndyCar, dan zouden we zeker geïnteresseerd zijn in hem en met hem praten. Hij is een geweldige coureur”, aldus de McLaren-ceo.

McLaren is sinds dit jaar voltijds actief in de IndyCar, waar het onder de naam Arrow McLaren SP opereert vanwege de samenwerking met Schmidt Peterson Motorsports. Het team beschikt al over twee coureurs, namelijk Patricio O’Ward en Oliver Askew, dus zou het team een derde auto moeten inzetten. Dat wil McLaren wel overwegen voor Pérez, aldus Brown, mits de financiën het toelaten. “We hebben het geld nodig voor die derde auto en op dit moment kunnen we ons alleen die twee auto’s veroorloven. We bevinden ons dus niet in de positie om hem meteen een contract aan te bieden, maar het is zeker iets waar we naar zouden kunnen kijken om het voor elkaar te krijgen”, concludeert hij.