Pérez krijgt gridpenalty voor aanvaring met Räikkönen

Sergio Pérez heeft een gridpenalty gekregen voor het incident met Kimi Räikkönen in de tweede vrije training.

Sergio Pérez en Kimi Räikkönen raakten elkaar in bocht één in de tweede vrije training. Pérez kwam net uit de pitstraat, terwijl Räikkönen gewoon op het circuit reed.

De Mexicaan werd door zijn team gewaarschuwd dat de Fin eraan kwam. Ook werd er een blauwe vlag gezwaaid. Hij had het niet in de gaten, verremde zich en toucheerde de auto van Räikkönen.

Sergio Pérez levert na de kwalificatie één plaats in op de startgrid. Hij zei na de training dat hij hem amper kon zien. “Het is lastig om een andere auto te zien als je uit de pitstraat komt. Ik wist dat hij dichtbij was, maar het is moeilijk om de afstand tussen de auto’s in te schatten. Ik kon hem helaas niet meer ontwijken”, aldus Sergio Pérez over het incident.

