Szafnauer: ‘Pérez wist van de gesprekken met Vettel’

In tegenstelling tot wat Sergio Pérez beweert, zegt teambaas Otmar Szafnauer dat Pérez wel degelijk wist dat er gesprekken tussen Racing Point en Sebastian Vettel gaande waren.

Sergio Pérez kreeg afgelopen woensdag van Lawrence Stroll te horen dat Sebastian Vettel zijn plaats volgend jaar inneemt. Pérez beweerde tijdens de persconferentie dat hij niet van de gesprekken wist. Teambaas Otmar Szafnauer ontkent dat.

“Hij wist ervan. We hebben zijn manager Julien Jakobi op de hoogte gehouden. Sergio wist dat we aan het praten waren, maar hij wist niet wat er precies zou gebeuren. Daar kwam hij woensdag achter”, vertelt Otmar Szafnauer aan SkySports.

Het was volgens Szafnauer geen makkelijke beslissing. “Sergio heeft puik werk voor ons geleverd. Hij is een geweldige coureur, maakt weinig fouten en pakt veel punten. Dat het niet makkelijk was, is een compliment naar hem. Sebastian heeft de ervaring met het werken bij een topteam en dat wil Aston Martin worden. We hebben dan de juiste keuze gemaakt”, aldus Szafnauer.

“Hij brengt ook de werkethiek van een kampioen mee”, gaat de teambaas van Racing Point verder. “Daar willen wij van leren om zo onszelf te verbeteren. Hij gaat ook een geweldige mentor voor Lance (Stroll, red.) zijn”, zegt de Roemeen.

