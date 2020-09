Pérez kandidaat voor Haas-stoeltje, maar ‘moeten eerst afwegen wat we precies willen’

Sergio Pérez is een van de coureurs die in beeld is voor een stoeltje bij Haas in 2021. Voorlopig is er wel veel concurrentie voor een zitje bij het Amerikaanse team, want er staan “ongeveer tien” coureurs op het lijstje van teambaas Günther Steiner. “Het is ongezien hoeveel talent er momenteel beschikbaar is.”

Haas heeft nog geen coureurs vastgelegd voor 2021. Na de bekendmaking van zijn vertrek bij Racing Point is nu ook Sergio Pérez op de markt. Of de Mexicaan kans maakt op een stoeltje bij het Amerikaanse team, wordt aan Günther Steiner gevraagd. “We kijken naar alle coureurs die op de markt zijn. Het gaat er in feite om wat we zelf willen. Willen we onze eigen coureurs behouden of niet? Willen we ervaren coureurs, willen we iets nieuws opbouwen met jonge coureurs of juist een mix van beide?”, antwoordt de Haas-teambaas aan Motorsport.com.

Steiner en zijn team hebben geen haast om over het rijdersduo voor volgend jaar te beslissen. “Nee, zeker niet. En het nieuws van vandaag (donderdag voor de Toscaanse GP, red.) verandert de zaken ook niet echt. We moeten eerst afwegen wat we zelf precies willen en daarna pas een besluit nemen. Het is trouwens wel in ons voordeel dat er momenteel maar weinig zitjes vrij zijn”, beseft de Italiaan.

“Of ik gesprekken voer met Pérez? Ik heb in het verleden vaker met hem gesproken en heb ook een goede relatie met Checo. Het zal je verbazen met hoeveel mensen ik spreek hoor, ik spreek echt niet alleen met jullie”, grapt Steiner. Maar Pérez is niet de enige kandiaat voor een Haas-zitje in 2021, want er staan wel meer coureurs op het lijstje van Haas. “Ongeveer tien. Het is ongezien hoeveel talent er momenteel beschikbaar is. Daarom zien jullie me er ook zo kalm bij zitten. Er zijn maar twintig zitjes in F1 en er zijn eigenlijk wel tien coureurs die onze stoeltjes kunnen invullen. Dat is alleen maar positief.”

Over welke tien coureurs het gaat, wil Steiner niet vertellen. “Ik gaf jullie net een getal, maar ik ga geen namen noemen. Want dan krijg je iedere keer ‘staat hij ook op de lijst en hij dan?’ Eigenlijk ben ik ons hele lijstje alweer vergeten, ik heb alleen het getal nog maar in mijn hoofd zitten”, aldus de Haas-teambaas.

