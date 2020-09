Video: Ho-Pin Tung over Mugello: ‘Dit wordt fysiek gezien de zwaarste race van het jaar’

Vrijdagochtend maken de coureurs in hun F1-bolides kennis met de Autodromo Internazionale del Mugello, kortweg Mugello. Hoewel het circuit voor veel coureurs niet compleet onbekend is, zal de Toscaanse omloop in de huidige Formule 1-auto’s toch een andere benadering vragen. Ho-Pin Tung legt uit wat we kunnen verwachten van Mugello.

