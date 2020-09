Verstappen kijkt uit naar Mugello: ‘Het is een uniek circuit’

De Formule 1 racet komend weekend voor het eerst op de Autodromo Internazionale del Mugello. Max Verstappen reed niet zo lang geleden nog rondjes op de Toscaanse omloop, al was dat niet in een F1-bolide. Toch weet de Nederlander dus wat hij kan verwachten van het circuit. “Het is een uniek circuit en niet echt gelijk aan een andere baan op de kalender.”

Mugello vormt komend weekend voor het eerst het decor voor een Grand Prix. In 2012 werkte de Formule 1 een test af in Toscane, in juni deed Ferrari een testsessie op het Italiaanse circuit. Weinig coureurs op de huidige grid hebben dus recente ervaring op Mugello, Max Verstappen heeft die wel. “Ik heb er nog nooit geracet, maar ik heb er recent wel gereden en het is echt een geweldig circuit”, vertelt de Nederlander in zijn preview voor Red Bull.

“Het is een uniek circuit en niet echt gelijk aan een andere baan op de kalender. In een Formule 1-auto gaat het supersnel en dat is de voornaamste factor waarmee we rekening moeten houden”, gaat Verstappen verder. Bovendien verwacht de Red Bull-coureur dat de snelle Italiaanse omloop zwaar zal zijn voor de banden. “Voornamelijk vanwege de vele snelle bochten en hoge baantemperaturen. Het is ook een nieuwe uitdaging om te zien hoe je gaat presteren zonder voorbereiding of kennis van de baan in een F1-auto.”

Net omdat de teams weinig of geen ervaring hebben op Mugello, wordt de vrijdag van de GP van Toscane extra belangrijk. “De engineers hebben al veel simulatorwerk gedaan. We hebben ons op een zo goed mogelijke manier voorbereid maar we hebben op het circuit nog veel te finetunen. Dat is normaal, maar het maakt de vrijdag wel belangrijker”, legt Verstappen uit.

Red Bull beleefde een moeilijk weekend tijdens de GP van Italië. Verstappen viel uit, teamgenoot Alex Albon raakte na schade niet verder dan de vijftiende plaats. De Nederlander hoopt dan ook op een beter resultaat op Mugello. “Het gaat supersnel en heel leuk worden in een F1-auto, en hopelijk eindigt ons weekend op een veel betere manier dan vorig weekend”, besluit hij.

