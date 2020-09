‘Dit verdient hij’: Zo reageerden de coureurs op Gasly’s eerste overwinning

Pierre Gasly behaalde op Monza de eerste overwinning in zijn Formule 1-carrière. De Fransman had er wat geluk voor nodig, maar dat maakt zijn prestatie niet minder speciaal. Gasly werd in de paddock dan ook overladen met felicitaties. Een overzicht van de reacties van zijn collega-coureurs.

Carlos Sainz

Natuurlijk had Carlos Sainz ook dolgraag zijn eerste F1-overwinning behaald, maar de Spanjaard toonde zich na afloop een goede verliezer. “Gefeliciteerd Pierre”, reageert Sainz op Twitter. “Ik had je bijna!” Sainz reed zelf bijna drie jaar voor Toro Rosso (nu Alpha Tauri, red.) en was dan ook blij voor het team. “Felicitaties aan het team van Alpha Tauri! Ik heb er nog steeds hele goede vrienden na mijn bijna drie jaar bij het team. Ik weet hoe hard ze hun best doen en wat dit voor hen betekent!”

Charles Leclerc

De race van Charles Leclerc eindigde in de muur in Parabolica. Het was door de crash van de Monegask dat de rode vlag werd gezwaaid, waarna Gasly naar de overwinning stormde. Na de race stond Leclerc zijn goede vriend Gasly op te wachten in parc fermé. “Ik ben zo, zo, zo blij voor Pierre. Wat een race. Hij verdient dit zo hard, geniet ervan mijn vriend! Bravo ‘Calamar'”, aldus Leclerc op Twitter.

Romain Grosjean

Dankzij de overwinning van Gasly kreeg Romain Grosjean in Monza zijn volkslied te horen na afloop van een race. De Fransman was verheugd voor zijn landgenoot. “Ik ben heel, heel blij voor Pierre”, reageert de Haas-coureur, die zijn vreugde ook op de boordradio laat blijken. “Hij heeft perfect van de gelegenheid gebruik gemaakt. Hij is een geweldige kerel en dit is een ongelooflijke dag voor Frankrijk. 24 jaar lang hebben we geen racewinnaar gehad, en nu staat hij daar, op het podium, met la Marseillaise (het Franse volkslied, red.). Ik ben zo blij voor hem.”

Max Verstappen

Max Verstappen was na zijn opgave niet de meest tevreden persoon in het Parco di Monza, maar de Nederlander gunt zijn voormalig teamgenoot het succes. “Ik ben natuurlijk heel blij voor Pierre”, zegt Verstappen na afloop van de race, die ook oog heeft voor zijn ex-team. “Het is natuurlijk erg emotioneel om de race hier te winnen, het is een geweldig resultaat voor hen. Het is een fijne groep mensen en ik hoop dat ze ervan genieten, want ze verdienen het. Dit is geweldig, ik ben heel blij voor Pierre”, aldus de Nederlander.

Lewis Hamilton

De eerste helft van de Italiaanse GP leek Hamilton op weg naar zege nummer 90 in de Formule 1, maar uiteindelijk ging Pierre Gasly met de overwinning aan de haal op Monza. De wereldkampioen was blij voor de jonge Fransman. “Ik wil proficiat zeggen aan Pierre, wat een geweldig resultaat. Ik heb gezien wat hij heeft doorgemaakt. Hij werd weggestuurd bij een topteam, nu verslaat hij dat topteam. Ik ben oprecht blij voor hem”, vertelt de Brit over de prestatie van Gasly.

