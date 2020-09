Hamilton: ‘Gasly is niet eerlijk behandeld door Red Bull’

Pierre Gasly won afgelopen zondag voor het eerst in de Formule 1. De Fransman ‘degradeerde’ vorig jaar naar Toro Rosso, nadat zijn resultaten bij Red Bull tegenvielen. Lewis Hamilton denkt dat Pierre Gasly niet eerlijk behandeld is door Red Bull.

Pierre Gasly heeft het nodige meegemaakt de afgelopen achttien maanden. Hij promoveerde naar Red Bull, maar moest in de zomer plaatsmaken voor Alexander Albon. Hij ging weer terug naar Toro Rosso en beleefde daar een sterke tweede seizoenshelft met als kers op de taart de tweede plaats in Brazilië. Lewis Hamilton springt na de zege van de Fransman op Monza in de bres voor hem.

Lees ook: Hamilton na straf en zevende plek: ‘Dit resultaat is mijn verantwoordelijkheid’

“Ik denk niet dat hij eerlijk behandeld is bij Red Bull. Dat was denk ik niet makkelijk voor hem als coureur. Het is niet eenvoudig om je zelfvertrouwen zo snel terug te winnen. Ik ben echt onder de indruk daarvan. Hij verdient dit succes”, zegt Lewis Hamilton na de race.

“Het team verslaan, die hem terug heeft gezet, doet denk ik pijn bij hun”, aldus Hamilton, die daarmee doelt op Red Bull.

Lees ook: Wolff ontkent ‘voortrekken’ Hamilton: ‘Stellen geen coureur boven de ander’