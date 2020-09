Hamilton na straf en zevende plek: ‘Dit resultaat is mijn verantwoordelijkheid’

23 ronden lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor Lewis Hamilton, maar stop-and-go-straf na de herstart verstoorde zijn hele race. De wereldkampioen kwam uiteindelijk als zevende over de meet en scoort dankzij de snelste raceronde ook nog een extra punt. Omdat Bottas vijfde eindigde en Verstappen moest opgeven, bleef de schade in het kampioenschap beperkt voor Hamilton. “Eigenlijk is dit nog een degelijk resultaat.”

Lewis Hamilton reisde naar Italië met 50 punten voorsprong op Max Verstappen en 53 op teamgenoot Valtteri Bottas. Na de Italiaanse GP bedraagt de kloof op zijn dichtste belager 47 punten, al is die rol nu weggelegd voor Bottas. Hamilton moet door zijn 10 seconden stop-and-go penalty nog wat langer wachten op zijn 90ste overwinning, maar de schade valt dus mee. Het is ‘held van de dag’ Pierre Gasly die als eerste ter sprake komt wanneer hij voor de camera’s verschijnt na de race.

“Eerst en vooral wil ik proficiat zeggen aan Pierre, wat een geweldig resultaat”, begint Hamilton zijn verhaal voor de camera van Sky Sports. “Ik heb gezien wat hij heeft doorgemaakt. Hij werd wegstuurd bij een topteam, nu verslaat hij dat topteam. Ik ben oprecht blij voor hem.”

Over naar zijn eigen race dan. Hamilton reed rondenlang zorgeloos aan de leiding, totdat hij tijdens de safety car pitte terwijl de pitstraat gesloten was. Het kwam hem op een 10 seconden stop-and-go penalty te staan. “Vandaag was niet mijn race. Het was een wel erg lange pitstop”, reageert de Brit met een kwinkslag.

Hamilton zat zijn straf vlak na de herstart uit, waarna hij snel weer aansluiting vond bij de staart van het veld. “Zodra ik aan de staart kwam, was het een leuk gevecht. Tja, wat kan je zeggen, op naar de volgende”, reageert de wereldkampioen laconiek. “Ik heb de schade beperkt. Eerlijk, ik heb de borden (die aangeven dat de pitstraat gesloten is, red.) niet gezien. Ik neem verantwoordelijkheid voor dit resultaat”, zegt Hamilton. Hij lijkt zelfs tevreden met zijn eindklassering. “Vanuit die positie naar P7 en snelste ronde rijden is eigenlijk een degelijk resultaat. Max (Verstappen, red.) heeft niet gescoord, dus de schade valt mee”, besluit de Mercedes-coureur.

