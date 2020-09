Op het Autodromo Nazionale di Monza lijkt Mercedes er op gebrand te zijn om iedereen een lesje te leren. Het eerste statement was er in de kwalificatie, wat kunnen Hamilton en Bottas in de race? De strijd om de derde podiumplek zal waarschijnlijk spannender zijn: Sainz, Perez, Ricciardo, Norris, Stroll of toch weer Max Verstappen? Volg het hier vanaf 15.10 uur.