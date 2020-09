Sainz: ‘Ik ben haast teleurgesteld, maar hoe kun je nou balen van een tweede plek?’

Met een tweede plek – zijn beste klassering ooit, en pas zijn tweede podiumplek – kan Carlos Sainz eigenlijk niet ontevreden zijn. Maar toch: “Het was zó close…”

Vier tienden was op de streep het verschil tussen Sainz en winnaar Pierre Gasly van het kleine Alpha Tauri. Sainz moest zich na de rode vlag (vanwege de crash van Charles Leclerc) van de zesde plek bij de herstart terug knokken naar voren, en deed gestaag.

“Eigenlijk hadden we geen geluk met de rode vlag”, zegt Sainz, die ook al tweede reed voor de race werd stilgelegd, maar door de pitstops, safetycar en chaos rondom de crash van Leclerc plekken verloor.

“Het is wat het is”, relativeert hij dat, al lijkt het dubbele gevoel toch wat te overheersen. “Ik ben er ook haast teleurgesteld mee”, erkent hij, maar weet: “We mogen gewoon trots zijn op dit resultaat. Ook gezien we weer naar voren konden komen en er nog zo kort achter finishten.”

Nog één rondje, denkt hij, en het was gelukt. Dan had hij gewonnen. “Maar hoe kun je nou teleurgesteld zijn met een tweede plek?”, vraagt hij zichzelf ook af. “Het was gewoon een goede dag. Vooraf hadden we ook nooit gedacht voor de eerste plaats te kunnen vechten,”

Ook in een normale race, besluit Sainz, denkt hij wel ‘dat de tweede plek mogelijk was geweest’. “We domineerden het middenveld namelijk achter Lewis Hamilton en hadden een heel goed tempo. We mogen zeker tevreden zijn over onze pace.”