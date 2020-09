Gasly na allereerste zege: ‘Ik kan niet beseffen dat dit nu gebeurt’

Pierre Gasly kan nog niet beseffen dat hij vandaag zijn allereerste Formule 1-zege te pakken heeft. De Fransman profiteerde optimaal van de knotsgekke race en was de oprukkende Carlos Sainz te snel af: “De auto was snel, maar er zat ook een snelle auto achter me.”

Het was een knotsgekke race op het Italiaanse Monza. Hamilton leek naar zijn negentigste zege te cruisen, maar de Brit kreeg een stop/go-penalty waardoor Gasly aan de leiding ging. Hij moest in de slotfase wel nog de oprukkende Carlos Sainz achter zich te houden, wat hem dus uiteindelijk is gelukt.

Lees ook: Gasly wint knotsgekke Italiaanse GP na straf Hamilton, Verstappen valt uit

“Het is ongelooflijk”, zegt Gasly. “Ik besef niet wat er nu gebeurt. Het was een gekke race, we profiteerden van de rode vlag. De auto was snel, maar er zat ook een snelle auto achter me. Ik heb zoveel meegemaakt de afgelopen achttien maanden. Mijn eerste podium vorig jaar was al bijzonder, maar hier nu mijn eerste zege met Alpha Tauri. Ik kan het niet beseffen”, aldus de Fransman.

“Ik ben sprakeloos”, zo vervolgt hij. “Dit team heeft zoveel voor me gedaan, ze hebben mij een kans gegeven in de Formule 1, mijn eerste podium en nu mijn eerste zege gegeven. Het is gek. Ik ben zo blij, ik kan ze niet genoeg bedanken. Iedereen bij Alpha Tauri en Honda. Het is een circuit waar snelheid belangrijk is en we hebben gewonnen van de Mercedessen, Ferrari’s en Renaults. Het is een geweldige dag” aldus Gasly.

Lees ook: Sainz: ‘Ik ben haast teleurgesteld, maar hoe kun je nou balen van een tweede plek?’

Met zijn zege is Gasly de eerste Fransman die een Formule 1-race wint sinds 1996. “Ik wilde dat altijd al veranderen in de Formule 1. Het is zo lang geleden. Ik had niet verwacht dat ik dit met Alpha Tauri zou doen. We bleven ons gewoon focussen op onszelf en bleven ons inzetten. Het is gewoon zo gek, ik ben zo blij”, zo sluit hij af.