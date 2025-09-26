Charles Leclerc en Guanyu Zhou stappen vandaag, vrijdag 26 september, in de SF-25 ‘mule car’ voor een belangrijke Pirelli-test op het Autodromo Internazionale del Mugello. De sessie geldt als de ‘final assessment’ van de nieuwe banden die in 2026 worden ingevoerd. Opvallend genoeg doet Hamilton niet mee aan de test, omdat zijn hond Roscoe ernstig ziek is. Ook Romain Grosjean keert terug achter het stuur van een Formule 1-auto.

Lewis Hamilton ontbreekt bij de test op Mugello; hij heeft zich teruggetrokken vanwege de slechte gezondheid van zijn hond Roscoe. Zijn plek wordt ingenomen door Zhou, die onverwacht waardevolle meters maakt richting 2026. Ferrari rijdt met een ‘mule car’ die het gedrag van de toekomstige generatie F1-auto’s nabootst, inclusief minder downforce en actieve aerodynamica. Pirelli test met name smallere voor- en achterbanden, waarvan de data bepalend zijn voor de definitieve bandenkeuze voor volgend seizoen.

Opvallend aan de Pirelli-bandentest in Mugello is de terugkeer van Romain Grosjean in een Formule 1-auto. De Frans-Zwitser neemt opnieuw plaats achter het stuur van een Haas. Dit keer de VF-23. Grosjean reed tussen 2016 en 2020 voor het Amerikaanse team, tot zijn F1-carrière eindigde na een zware crash in de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein in 2020. Bij een impact van 67G schoot hij door de vangrail, waarna zijn auto in brand vloog. Hij wist zichzelf ternauwernood in veiligheid te brengen, maar liep wel brandwonden aan zijn handen op. Dat hij nu, bijna vijf jaar later, weer in actie komt voor Haas, maakt deze test extra bijzonder.

