Romain Grosjean kruipt voor het eerst sinds de GP Bahrein 2020 weer in een Formule 1-auto. De Frans-Zwitserse coureur mag op vrijdag 26 september tijdens een Testing of Previous Car-test (TPC) op het Autodromo Internazionale del Mugello in de Haas VF-23 stappen. Het is de eerste keer sinds zijn angstaanjagende crash in Bahrein dat Grosjean weer in een Formule 1-auto plaatsneemt.

Romain Grosjean was tussen 2016 en 2020 coureur bij het team van Haas. Aan zijn tijd in de Formule 1 kwam een abrupt einde na een angstaanjagende crash tijdens de GP Bahrein 2020. Tijdens de openingsronde van de race kwam de coureur met een harde klap – met een impact van 67G – in de barrières terecht, waarna zijn auto in brand vloog. Grosjean kon op tijd uit zijn bolide komen, maar liep wel brandwonden op aan zijn handen.

Een ruime vijf jaar later stapt Grosjean op Mugello weer voor het eerst in een Haas-bolide. De coureur neemt plaats in de VF-23, de bolide waarmee Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg in 2023 aan het Formule 1-kampioenschap meededen. Leden van Grosjeans originele crew van tijdens zijn Haas-dagen zullen bij de test aanwezig zijn, net als huidig teambaas Ayao Komatsu. De Japanner was eerder de race-enigneer van Grosjean, en vervult deze zelfde rol weer tijdens de testdag.

“Ik ben Gene Haas en Ayao Komatsu ontzettend dankbaar dat ze me hebben uitgenodigd om deel te nemen aan de TPC in Mugello”, vertelt Grosjean in het persbericht. “Het is echt niet geloven dat het alweer bijna vijf jaar geleden is, maar om terug te komen en deze testdag met mijn oude team te doen, is echt iets bijzonders. Ik kijk ernaar uit om iedereen weer te zien. We zullen vast en zeker wat herinneringen ophalen aan vroeger, maar ik wil ook graag mijn steentje bijdragen aan het programma langs de baan met de VF-23. Het is geweldig dat het team nu het TPC-programma heeft als onderdeel van zijn voortdurende ontwikkeling.”

Helm

Grosjean onthult ook meteen een hele bijzonder helm te dragen tijdens zijn testdag op Mugello. “Mijn kinderen hebben mijn helm ontworpen voor wat mijn laatste Grand Prix in Abu Dhabi in 2020 had moeten worden. Op vrijdag kan ik hem eindelijk uitproberen in een Formule 1-auto.” De coureur liet in 2020 al eens in een X-bericht zien hoe de helm eruitziet:

This is the most beautiful helmet I could ever imagine.

It was created by Sacha, Simon & Camille for my last @f1 race in Abu Dhabi.

I will try to give it a ride in the future as it's far too beautiful to stay at home unused! pic.twitter.com/zTEy9QITP1 — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 11, 2020

