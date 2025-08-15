Esteban Ocon heeft sinds zijn debuut in de Formule 1 de reputatie opgebouwd een slechte teamspeler te zijn. Toen hij in 2023 bij Alpine terechtkwam en een garage deelde met rivaal Pierre Gasly, zocht hij regelmatig de confrontatie op. Daardoor werden er vraagtekens geplaatst bij de keuze van Haas om hem voor het seizoen 2025 te contracteren. Teambaas Ayao Komatsu verzekert echter dat Ocon inmiddels heeft afgerekend met dat imago.

Toen Haas vorig jaar bekendmaakte dat het Ocon had vastgelegd, leidde dat zowel in de media als intern tot vragen. De Fransman zou lastig te managen zijn, waardoor critici betwijfelden of hij de trouwe Haas-coureur Kevin Magnussen wel kon vervangen. Een jaar later stelt Komatsu dat Ocon zijn waarde voor het team heeft bewezen en dat de kritiek onterecht was. Zo zou de 28-jarige rijder een voorbeeldige teamgenoot zijn geweest voor debutant Oliver Bearman.

Op de vraag van Autosport.com of Ocon inmiddels een goede teamspeler is, antwoordde Komatsu resoluut: “Ja, absoluut. Heb je die actie in Spa niet gezien?” Ocon reed daar met minder downforce, waardoor hij in de regen moeite had het tempo bij te houden. Uiteindelijk koos hij ervoor zijn teamgenoot te laten passeren. “Ik hoefde niet eens een teamorder te geven”, aldus Komatsu. “Esteban liet Ollie zelf voorbij. Eerlijk gezegd zijn ze allebei geweldige teamspelers geweest.”

Basis van vertrouwen en respect

“Toen de media hier vorig jaar naar vroegen, heb ik al mijn vertrouwen uitgesproken in dit duo”, vervolgde Komatsu. “Dat deed ik niet zomaar. Ik geloofde echt dat, als we een basis van vertrouwen en respect tussen de coureurs en het team opbouwen, het niet zou escaleren. Natuurlijk maken we niet altijd de juiste keuzes en kan een teamorder achteraf een vergissing blijken. Maar zolang die basis van vertrouwen, transparantie en respect er is, werkt het.”

Zelfs toen Ocon en Bearman tijdens de Britse GP met elkaar in botsing kwamen, leidde dat niet tot controverse. “Silverstone was een heel specifieke situatie, met maar één droge lijn, en dat zorgde voor problemen”, legde Komatsu uit. “Maar geen van beiden veroorzaakte bewust een botsing. Ik heb daarna een goed gesprek met de coureurs gehad, maar ook daarvoor hebben ze onze teamorders altijd opgevolgd. Geen vragen, ze doen het meteen. Briljant.”

