Voormalig Formule 1-coureur Jacques Villeneuve heeft fel uitgehaald naar Nico Rosberg. Beiden wonnen een kampioenschap in de koningsklasse, maar volgens Villeneuve heeft Rosberg ‘geen passie’ voor de sport, omdat hij na het veroveren van zijn titel direct stopte met racen. De Duitser wist Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton in 2016 eindelijk te verslaan en hing zijn racepak daarna direct aan de wilgen.

Nico Rosberg reed tussen 2006 en 2016 elf seizoenen in de Formule 1 en won één wereldtitel en 23 Grands Prix. De gevierde Duitser stond bovendien 57 keer op het podium. Hoewel hij voor meerdere teams uitkwam, is hij vooral bekend van zijn periode bij Mercedes en zijn felle rivaliteit met teamgenoot Lewis Hamilton. In die tijd, inmiddels bekend als de Silver War, vochten beide coureurs onderling – à la McLaren in 2025 – om de titel.

‘Geen passie voor racen’

Toen Rosberg zijn Britse rivaal in 2016 eindelijk wist te verslaan, ging hij datzelfde jaar nog met pensioen. Sindsdien is hij als Formule 1-expert op verschillende tv-zenders actief geweest. Oud-coureur Jacques Villeneuve, die in 1997 de titel won met Williams, is echter niet te spreken over de expertise van zijn collega-kampioen. De Canadees stortte zich eveneens op een carrière als analist, maar bleef – in tegenstelling tot Rosberg – na zijn titelseizoen nog negen jaar actief in de Formule 1.

“Rosberg? Vanaf het moment dat hij won, zag je dat hij helemaal uitgeput was”, verklaarde Villeneuve in de Red Flags podcast. “Hij heeft Hamilton destijds verslagen omdat hij mentale spelletjes speelde, politieke spelletjes. Natuurlijk was hij snel, maar Hamilton zag het nooit aankomen. Daarom had hij ook niet zijn beste seizoen. En zodra hij (Rosberg, red.) had gewonnen, gaf hij op. Dat bewijst dat hij geen passie heeft voor racen. Elke keer dat ik hem spreek, zegt hij dat hij het racen niet mist. Het boeit hem gewoon niet. Hij wilde gewoon een titel winnen, net als zijn vader, en daarna weer door. Beetje raar, als je het mij vraagt.”

Nico Rosberg vocht drie jaar lang voor de titel bij Mercedes. Toen hij teamgenoot Lewis Hamilton in 2016 eindelijk wist te verslaan, ging hij direct met pensioen (Getty Images)

