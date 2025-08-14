Martin Brundle is in 2025 als commentator van Sky Sports werkzaam tijdens de Dutch GP in Zandvoort. Maar veertig jaar geleden, in 1985, was hij er als coureur. Over toen en nu, herinneringen op en naast het circuit en het aanstaande afscheid.

Je hebt in je F1-carrière nog op het oude Zandvoort gereden. Wat herinner je je daarvan?

“Rijden in Zandvoort was altijd leuk, mooi circuit in de duinen. Het was een langere baan dan nu het geval is, met meer flow en natuurlijk de Tarzanbocht. Spannend, een echte uitdaging. Het enge aan dat circuit was wel dat het op plekken gevaarlijk kon zijn. Maar dat gold overal wel in die tijd, als je van de baan vloog.”

En herinneringen naast het circuit?

“Dan denk ik aan verkeer. Als in: om Zandvoort binnen te komen en er weer weg te gaan via die weg langs het strand. Dat hebben ze tegenwoordig geweldig voor elkaar. Ook waren er, net als nu altijd veel fans. En wij konden als coureurs na de sessies natuurlijk genieten van de omgeving.”

Hoe kijk je wat de lay-out betreft naar het huidige circuit in Zandvoort?

“Ik heb nooit op het nieuwe circuit gereden, maar als ik kijk naar de lay-out dan zie ik dat de belangrijke bochten nog steeds bestaan. Ook de ‘banking’ in sommige bochten is speciaal. Maar ja, ze moesten in Zandvoort ooit ook delen van de baan inkorten. Dat is jammer. Grof gezegd heb je als coureur nu minder ballen nodig om er te rijden dan vroeger.”

