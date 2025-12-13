De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, het Jaar van Max, ligt nu in de winkel of is online te bestellen! Het is weer tijd voor één van de leukste tradities van het jaar: de grote FORMULE 1-fotoquiz! Denk jij dat je elk gezicht herkent, ieder circuit kunt aanwijzen én zelfs weet wie er op de foto naast Max Verstappen staat? Haal de editie nu in huis of lees ‘m gelijk online via MijnMagazines en doe mee met de quiz.

Bestel het Jaar van Max nu online met gratis verzending in heel Nederland!

Onder de deelnemers verloten we de volgende prijzen:

1× LEGO Ferrari SF-24 (t.w.v. €229,95)

(t.w.v. €229,95) 2× Automobilist-poster van Max Verstappen en Red Bull (t.w.v. €79,95 per stuk)

van Max Verstappen en Red Bull (t.w.v. €79,95 per stuk) 3 x F1 25 van EA Sports (t.w.v. €39,93 per stuk)

(t.w.v. €39,93 per stuk) 1× Racing Bulls-model , gesigneerd door Isack Hadjar en Liam Lawson

, gesigneerd door Isack Hadjar en Liam Lawson 1× Red Bull-cap , gesigneerd door Max Verstappen

, gesigneerd door Max Verstappen 1× Racing Imagination fotoboek van Frits van Eldik (t.w.v. €69,00)

Om alvast in de sfeer te komen, delen we één foto uit de quiz. RaRa: welke twee Formule 1-coureurs zie je hier?

Ook in het Jaar van Max:

Interview Max Verstappen: ‘De honger is en blijft er altijd’

Interview PSV-voetballer Joey Veerman: ‘Max is uitgesproken’

Laurent Mekies, Red Bull-teambaas zonder ego

Jonathan Wheatley: ‘Jos en Max zie ik als vrienden’

Terugblik op alle races

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)