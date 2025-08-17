Valtteri Bottas schrijft 6 juni 2010 geschiedenis op, toen nog, Circuit Park Zandvoort. Hij is de eerste coureur die de Masters of F3 twee keer op rij wint. Sindsdien is de liefde voor het duinencircuit nooit verdwenen. “Zandvoort voelt nog steeds als vroeger.”

In de speciale Dutch GP-bijlage bij editie 12 van FORMULE 1 Magazine staat een vragenvuur met Valtteri Bottas over zijn liefde voor Zandvoort. Lees hieronder alvast een passage uit het gesprek.

Valtteri, je hebt een lange geschiedenis op Circuit Zandvoort. Wanneer reed je er voor het eerst?

“Dat moet volgens mij in 2007 geweest zijn. Ik had er een test voor Renault en ook een race. Sindsdien ken ik het circuit goed en heb ik er altijd graag gereden.”

Waarom zijn zoveel coureurs zo enthousiast over het circuit in zowel de oude als nieuwe lay-out?

“Voor mij is Zandvoort echt een old skool circuit. En dat is wat je als coureur eigenlijk graag wilt: bijzondere bochten, camberverschillen, hoogteverschillen… Dat alles maakt een baan uitdagend en spannend.”

In 2009 won je voor het eerst een race in Zandvoort. En niet de minste.

Lacht: “Dat klopt: de Masters of Formula 3. Een jaar later won ik die race opnieuw en was daardoor de eerste coureur die die prestigieuze race twee keer op een rij won. Ik herinner me nog dat Sebastian Vettel op het podium de trofee aan mij overhandigde. Dat was een heel speciaal moment.”

Waarom was die overwinning in 2009 zo belangrijk?

“Dat jaar reden we in de F3 Euro Series, maar we lagen qua motorvermogen achter op de teams met krachtbronnen van Volkswagen. Het was geen slecht seizoen, volgens mij ben ik dat jaar derde in het kampioenschap geworden. Maar zo’n grote overwinning gaf me echt veel vertrouwen.”

Bewaar je afgezien van de races ook andere prettige herinneringen aan Nederland?

“Oh, jazeker. Ik weet nog dat ik in 2009 na de race in Zandvoort op stap ben geweest met Jules Bianchi en Adrian Tambay, mijn teamgenoten destijds. Dat was een heel leuke avond. Omdat Jules er nu niet meer is (Bianchi overleed in 2015 aan de gevolgen van een crash in Suzuka een jaar daarvoor, red) is dat een zeer dierbare herinnering.”

