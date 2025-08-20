Heel lang geleden werkte Nico Hülkenberg voor FORMULE 1 Magazine. Als columnist. “Dat is waar ook”, zegt hij. “Hoe lang is dat al wel niet geleden?” Meer dan tien jaar. Vanwege de oude relatie, met het oog op de Dutch GP en zijn lange erelijst op Zandvoort willen we van Hülkenberg weten hoe het met de adoratie voor Nederland zit. Want hij spreekt niet alleen de taal, hij zette er ook zijn eerste stappen op weg naar een succesvolle raceloopbaan die hem naar de Formule 1 heeft gevoerd.

Levensgenieter De Hulk vertelt: openhartig, met een glimlach en in een fraaie mengelmoes van Duits en Nederlands.

Nederlandse scholing

“Of ik een halve Nederlander ben? Nou, dat hangt ervan af hoe je het bekijkt, haha. Op de een of andere manier voel ik wel alsof er veel van Nederland ‘in me’ zit. Ik ben natuurlijk ook een beetje opgegroeid in Nederland, als kind en tiener, heb er veel tijd doorgebracht. Zeker in het begin van mijn kartcarrière, toch een belangrijke periode in je leven. Mijn eerste rondjes waren ook allemaal in Nederland: in Emmen, Venray en, goh hoe heet die andere baan nou ook alweer? Ik kan er nu even niet opkomen (Eefde, red). Maar goed, ik heb dus heel veel tijd doorgebracht in Nederland en ben altijd omringd geweest door Nederlanders. Zo heb ik ook de taal geleerd.

Het was voor mij geen grote schok of zo toen ik in Nederland ging rijden. De Nederlandse mentaliteit verschilt weliswaar van de Duitse, maar als je jong bent zoals ik toen – acht, negen, tien jaar oud – dan denk je nog helemaal niet aan dingen als rivaliteit tussen twee landen. Je wilt gewoon racen en werkt met de mensen die je helpen, zoals Michel Vacirca van CRG Holland. Hij heeft me in het karten eigenlijk opgeleid en me alles geleerd: een harde, maar hele goede leerschool.

Ik merkte wel meteen dat Nederlanders behoorlijk direct zijn, ja. Maar ik denk niet zozeer dat ik die mentaliteit bewust heb overgenomen. Ik ben altijd sowieso al wel zo’n, eh, no bullshit-type geweest. Behoorlijk rechttoe rechtaan, inderdaad. En ik denk dat het daarom vanaf het begin zo goed me Nederlanders klikte. De mentaliteit, hoe Nederlanders handelen, ook in het zakenleven, waardeer ik: een prettig en slim volk.”

