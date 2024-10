Voor veel coureurs is de overvolle Formule 1-kalender een doorn in het oog. Dit jaar worden er maar liefst vierentwintig Grands Prix gereden, en daarnaast staan er talloze landen in de rij om een eigen race te organiseren. Max Verstappen is niet zo happig op al deze nieuwe circuits – als het aan de Nederlandse kampioen ligt, keert het historische Mugello juist terug op de kalender.

In de nieuwe Box Box Box podcast van bandenfabrikant Pirelli gaat Formule 1-journalist Tom Clarkson in gesprek met prominente figuren uit de sport. In de eerste aflevering bijten drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, FIA single-seater-directeur Nikolas Tombazis en McLaren-teambaas Andrea Stella het spits af. Clarkson vroeg zijn gasten welk Formule 1-circuit ze graag terug zouden zien op de kalender.

“Mugello, vanwege de snelle bochten,” antwoordde Max Verstappen. “Vergeleken met alle stop-en-go-circuits heeft Mugello een fantastische flow.” De Nederlander is altijd een groot bewonderaar geweest van het Toscaanse circuit. In oktober werkte hij nog een testdag af met de GT3-auto’s van zijn eigen raceteam, Verstappen.com Racing. De regerend wereldkampioen reed samen met zijn vader Jos Verstappen en Thierry Vermeulen – goede vriend en zoon van zijn manager Raymond Vermeulen – meerdere ronden.

Mugello heeft slechts één keer een Formule 1-race mogen organiseren. Het circuit, dat in handen is van Ferrari, was tijdens het coronaseizoen van 2020 het decor voor de zogenaamde Toscaanse Grand Prix. Verstappen eindigde toen op de derde plaats, achter de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Max Verstappen op Mugello tijdens de Toscaanse Grand Prix van 2020 (Motorsport Images)

