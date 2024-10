Sinds de entree van Max Verstappen is Rico Verhoeven een trouwe Formule 1-volger geworden. Daarnaast heeft zich tussen de killers, de één in de ring, de ander op het circuit, een bijzondere vriendschap ontwikkeld. “Het is heel handig als je van elkaars ervaringen kunt leren. Maar we kunnen ook gewoon lachen, gieren, brullen met elkaar.”

Van oudsher was Verhoeven (35) geenszins een Formule 1-fan, maar de sportieve successen van Verstappen wekten zijn interesse tot leven. En bij hun eerste ontmoeting tijdens een commercieel evenement van TAG Heuer bleken de twee met veel zaken op dezelfde golflengte te zitten, vertelt de in Bergen op Zoom geboren vechtsporter. “Er was een connectie. We hadden een heel leuk gesprek en dan voel je zoiets meteen. Daarna kwamen we elkaar vaker tegen en zo is het contact eigenlijk uitgegroeid tot een vriendschap. We zien elkaar geregeld. Bij een housewarming, op verjaardagen, dat soort momenten.”

– En af en toe een prijsuitreiking…

“Vorig jaar mocht ik hem in Zandvoort de award voor pole position uitreiken. En toen hij in 2021 in Abu Dhabi wereldkampioen werd, was ik er ook bij. Dat zijn heel mooie momenten.We hebben ook best veel aan elkaar. Ik in ieder geval aan hem, haha. Het is heel fijn dat je met elkaar over uiteenlopende zaken kunt sparren. Hoe investeer jij je geld? Hoe ervaar jij de druk? Hoe ga jij om met kritische vragen uit de media? Dat soort dingen dus. Het is heel handig als je van elkaars ervaringen kunt leren. Maar verder, dat we ook gewoon kunnen lachen, gieren, brullen.”

‘Teams om ons heen’

Verhoeven ziet veel overeenkomsten tussen hem en Verstappen, maar wil niet onbenoemd laten dat zij – net als zovele individuele sporters – alleen kunnen schitteren vanwege de mensen die hen op de achtergrond ondersteunen. “Wij zijn wie we zijn door de teams om ons heen. Max is Max omdat zijn auto zo goed is. En Rico is Rico, omdat mijn team me steeds weer weet klaar te stomen voor dat ene moment. Maar eenmaal in de ring moet ik het zelf doen en dat geldt voor Max natuurlijk ook op het moment dat zondagmiddag de lichten doven.”

En de prestatiedruk die dat met zich meebrengt, is intens, vervolgt Verhoeven. “We moeten elke keer weer leveren. We moeten. En we moeten ook het momentum pakken als het er is. Dat vond ik ook het mooiste aan de eerste wereldtitel van Max, aan die race in Abu Dhabi. Zijn start was niet top, maar Max verloor geen seconde de hoop dat de kans zich zou voordoen dat hij toch nog wereldkampioen kon worden. Dat vond ik heel tof om te zien.”

‘Altijd hongerig blijven’

“Max en ik zijn allebei killers”, vervolgt Verhoeven. “Als er een kans is, moet je ‘m gewoon pakken. Je moet ook altijd hongerig blijven. Want alle anderen zitten achter jou aan en willen jouw plek. De adrenaline die Max voelt voor de start zal hetzelfde zijn als wat ik voel voor een gevecht, honderd procent. Je raakt er op een gegeven moment aan gewend. Maar als je die spanning niet meer voelt, dan is het tijd om te stoppen.”

– Max is inmiddels over de helft van zijn F1-carrière, vertelde hij. De Dutch GP in Zandvoort was zijn 200e F1-race.

“In vergelijking met mij is Max nog jong. Hij is pas 26, ik zie het licht aan het einde van de tunnel voor mij al schijnen. Maar ik vind het slim dat Max wel al nadenkt over het leven na F1. Want ergens houdt het een keer op. Alleen, zolang we plezier hebben in hetgeen we doen en de prestaties zijn goed, gaan we gewoon nog even door, hoor. Dat geldt voor mij en dat geldt zeker ook voor Max.”

– Ben jij net zo’n trainingsbeest als Max, die bijvoorbeeld geen genoeg kan krijgen van het ‘simracen’.

“Tuurlijk, ik hou ervan. Van de sport, van het trainen, van het afzien. Dat is de champions mindset. De bezetenheid, die moet er vanaf spatten. Het is de enige manier. Anders word je geen kampioen. Overigens vind ik het fysieke gedeelte wel het zwaarste. Om iedere keer weer te graven om het uiterste uit jezelf te halen.Wat ik vooral mooi vind aan Max is dat hij gewoon een heel leuke, gewone, aardige gast is gebleven, ongeacht zijn huidige status als wereldster. En terecht ook natuurlijk, want we zijn gewoon wie we zijn. We zijn niet anders dan anderen. We worden allemaal wakker en poetsen allemaal onze tanden.”

