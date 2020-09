Ricciardo: ‘Denk dat iedereen z’n nek flink gaat voelen op dat snelle Mugello!’

Daniel Ricciardo denkt dat het raceweekend op Mugello een flinke workout wordt voor de nekspieren van de heren coureurs, gezien de enorm snelle en vaak kort op elkaar volgende bochten.

“Ik heb in 2007 Formule Renault 2.0 gereden en in 2012 een Formule 1-test gedaan op Mugello, en verheug me er nu echt enorm op er met een moderne Formule 1-auto te rijden”, vertelt Ricciardo. “Het is een enorm snel, glooiend circuit, met een lekker ritme.”

“Achter het stuur wordt het echter wel hard werken”, voorspelt de Renault-coureur, die dus de nodige nekpijn verwacht: “Je hebt namelijk veel kort op elkaar volgende bochten, en die zijn dan ook nog eens vooral medium speed of razendsnel. Iedereen gaat z’n nek dus flink voelen!”

Lees ook: Motorcoureur Jasper Iwema over achtbaan Mugello: ‘Altijd garant voor spektakel’

Als beleving voor de coureurs wordt het “hoe dan ook awesome“, denkt de Aussie, al vraagt hij zich wel af of er ook echt een beetje goed geracet kan worden. “Het is vooraf lastig te zeggen waar we met deze (brede en zeer van downforce afhankelijke, red.) auto’s kunnen inhalen.”

Op voorhand lijkt bocht één hem de aangewezen plek daarvoor. “Al remmen we daar wel laat en duiken er echt in, aangezien het ook een hele lange bocht is. Het wordt dus lastig het daar van ver terug te doen, al is dat dan juist de uitdaging!”, toont hij zich strijdlustig als altijd.

Lees ook: Verstappen kijkt uit naar Mugello: ‘Het is een uniek circuit’