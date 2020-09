Giovinazzi waarschuwt: ‘DRS-zone komt te laat voor inhaalacties’

Antonio Giovinazzi waarschuwt dat de enige DRS-zone op het circuit van Mugello ‘een beetje te laat’ komt voor inhaalacties. Volgens de Italiaan zal het hoe dan ook lastig worden om in te halen en is dat een groter probleem dan de banden voor dit weekend.

Meerdere coureurs hebben van tevoren al hun zorgen geuit over het gebrek aan inhaalmogelijkheden op Mugello, dat door de snelle bochten al van nature weinig inhaalmogelijkheden biedt. Voor de race op zondag zijn niet de banden de grootste zorg voor Giovinazzi, maar het gebrek aan inhaalmogelijkheden.

“De banden hadden eerlijk gezegd slechter gekund”, zegt Giovinazzi. “Op zondag wordt het nog heter dus dan zullen we wel zien hoe ze zich houden. Maar het grootste probleem op zondag zal het volgen van anderen zijn. Inhalen zal heel lastig worden, al helemaal omdat de DRS-zone een beetje te laat komt op het rechte stuk. Maar we zullen het zien”, aldus de Italiaan.

Giovinazzi heeft dit jaar nog geen enkele keer Q2 gehaald maar ziet dit weekend wel een goede kans na een meer hoopvolle vrijdag voor Alfa Romeo. “Het is zeker ons doel om door te gaan naar Q2, daarna zien we wel. We hebben in de tweede vrije training gezien dat het belangrijk is om meer vooraan te staan omdat het inhalen lastig wordt. We moeten ons dus echt richten op de kwalificatie en daarna op de eerste ronde van de race”, besluit hij.