Norris: ‘Crash niet leuk, maar zo hoort het als je een foutje maakt’

Lando Norris heeft de twijfelachtige eer de coureur te zijn die de eerste serieuze schade reed tijdens het eerste Grand Prix-weekend op Mugello. De McLaren-coureur crashte in de tweede vrije training en verloor zijn voorvleugel – en flink wat trainingstijd.

Norris is een liefhebber, dus een onverbiddelijk old school circuit als Mugello: hij houdt er wel van. Maar op het moment nét even wat minder, erkent hij met een lach als een boer met kiespijn. “Ik ben er nu even niet zo blij mee dat er zo’n grote grindbak lag, want ik spinde, crashte en beschadigde de auto.”

Dat Mugello een baan is die je bijt als je in de fout gaat, ‘is ook wel weer zoals het hoort’, geeft Norris toe na zijn ‘kleine, maar dure foutje’. “Het is tricky, maar dat maakt het ook juist weer een grotere uitdaging.”

Lees ook: VT2: Mercedes het snelst op Mugello met Verstappen in het kielzog

De gevolgen van zijn crash hadden volgens Norris hoe dan ook ‘erger gekund’, want uiteindelijk was er behalve de voorvleugel nou ook weer niet veel beschadigd. “Het is echter vooral jammer dat ik zo geen racesimulatie heb kunnen doen. Juist op dit nieuwe circuit, wil je zo’n fout daarom niet maken.”

Norris eindigde de dag uiteindelijk als veertiende, nadat hij daarvoor de achtste tijd had geklokt in de eerste training. “We hadden gehoopt vanaf het begin wat sneller te zijn”, zegt hij. “Niet dat we traag zijn, maar de auto is wat lastig te besturen en we zijn niet zo competitief. Werk aan de winkel, dus.”

Lees ook: McLaren: ‘Racing Point nog steeds favoriet voor derde plek bij de constructeurs’