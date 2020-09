VT2: Mercedes het snelst op Mugello met Verstappen in het kielzog

Afgaande op de tweede vrije training op het circuit van Mugello lijken de verhoudingen weer te zijn zoals voor Monza. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voerden de ranglijst aan met Max Verstappen op het vinkentouw. Het gat naar de rest is aanzienlijk.

Vorige week kon Red Bull moeilijk opboksen tegen de snelheid van vooral McLaren en Renault. Op Mugello is er weer flink meer downforce nodig en dan blijkt de RB16 in staat de rest van het veld voor te blijven. Alex Albon sloot de sessie af als vierde, op zo’n zeven tienden van zijn teamgenoot. Hij was nipt sneller dan Daniel Ricciardo en Esteban Ocon.

De eerste sessie vandaag stond vooral in het teken van verkennen en verzamelen, in de tweede werd meer en meer de grens opgezocht. Hier en daar ging men er ook overheen: Charles Leclerc spinde achterop het circuit net zoals later teamgenoot Sebastian Vettel. Lando Norris maakte het nog iets bonter, bij het uitkomen van de Poggio Secco (bocht 3) nam hij een strookje grind mee. En dan is Mugello onvergeeflijk: de Brit spinde en verloor de voorvleugel van zijn McLaren.

Dan was er nog een incident met Sergio Perez en Kimi Räikkönen, toch twee van de meer ervaren coureurs. Het leek er op dat de Mexicaan bij het uitkomen van de pitstraat de Alfa Romeo van Räikkönen over het hoofd zag. Een tikkie op het achterwiel was het gevolg waardoor Räikkönen in de rondte ging. Net als de situatie met Norris zorgde ook dit weer voor een code rood, de wedstrijdleiding zal de situatie nog onder de loep nemen.

Achter Renault zijn nog diverse teams zoekende op het Toscaanse asfalt. McLaren (Sainz 13e, Norris 14e) en Racing Point (Perez 7e, Stroll 11e) hebben hun draai nog niet gevonden. Ferrari kon de positieve uitkomst van VT1 geen vervolg meer geven, Leclerc en Vettel kwamen niet verder dan een tiende en twaalfde plek. Tot overmaat van ramp begon Vettels Ferrari in de laatste seconden van de training te sputteren, de Duitser moest een scooter inschakelen om weer in de paddock te geraken.