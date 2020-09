VT1: Bottas opent als snelste in Mugello, Verstappen tweede

Valtteri Bottas heeft de eerste vrije training van de Grand Prix van Toscane als snelste afgesloten. De Fin was nipt sneller dan Max Verstappen, die de tweede tijd klokte. Charles Leclerc was derde voor Ferrari.

Het was gelijk druk op de baan bij aanvang van de eerste vrije training. De teams willen zoveel mogelijk data verzamelen aangezien het een relatief onbekend circuit is. Mugello is ook niet echt bekend bij de coureurs, maar ondanks dat zijn er weinig grote fouten gemaakt. Carlos Sainz ging één keer wijd in bocht drie en Nicholas Latifi spinde aan het einde van de sessie van de baan in bocht twee. Hij kon zijn weg vervolgen.

Lees ook: Vraagprijs 216 miljoen euro: McLaren zet hoofdkwartier te koop

Ferrari is dit weekend, tijdens hun 1000ste race in de Formule 1, op jacht naar eerherstel na de slechte weekenden op Spa-Francorchamps en Monza. Het zag er voor Charles Leclerc al een stuk beter uit tijdens de eerste vrije training voor zover dat wat waard is. De Monegask is de hele sessie in de top tien te vinden en zet de derde tijd neer.

Bij teamgenoot Sebastian Vettel is dat niet het geval. De Duitser komt niet verder dan de dertiende tijd. De andere Ferrari-aangedreven auto’s staan ook niet in de top tien.

Racing Point is ook niet in het linkerrijtje te vinden. Zij leken niet op zoek te zijn naar snelle tijden. Lance Stroll zet de achttiende tijd neer en Sergio Pérez de negentiende. Tijden zeggen nog niet heel veel aangezien het de eerste training op een ‘nieuw’ circuit was.

Aan het einde van de training was Max Verstappen nog boos op Lance Stroll. De Canadees opende zijn DRS om de Nederlander achter zich te houden. Verstappen kon dat niet waarderen. “Je kan echt niet racen met deze gasten”, riep de Nederlander.

Lees ook: Video: Ho-Pin Tung over Mugello: ‘Dit wordt fysiek gezien de zwaarste race van het jaar’