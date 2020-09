Vraagprijs 216 miljoen euro: McLaren zet hoofdkwartier te koop

De McLaren Group heeft het McLaren Technology Centre in de etalage gezet. De verkoop van de hightech campus in Woking moet zo’n 216 miljoen euro opleveren, al wil McLaren er wel gewoon vanuit blijven werken door de faciliteiten terug te leasen van de nieuwe eigenaar.

Dat bericht zowel Sky News als The-Race, met een McLaren-woordvoerder die het plan bevestigt tegenover Sky News. Het idee erachter is dat McLaren door de verkoop een flinke kapitaalinjectie krijgt, terwijl het dus wel gewoon gebruik kan blijven maken van haar eigen faciliteiten.

Het plan klinkt misschien wat apart, maar is in bijvoorbeeld de voetbalwereld heel normaal. Zo zijn er zowel wereldwijd als in Nederland aardig wat clubs die hun stadion verkocht hebben en dit vervolgens huren van de nieuwe eigenaar.

Het McLaren Technology Centre is in 2003 in gebruik genomen door de McLaren Group, waar zowel het McLaren Formule 1-team als de gelijknamige automaker onder valt. Het futuristische ‘MTC’ was daarbij jarenlang een pronkstuk van voormalig McLaren-baas Ron Dennis.

Herstructurering McLaren

De verkoop ervan, past binnen de recente herstructurering van McLaren sinds het uitbreken van de coronacrisis en de financiële gevolgen daarvan. McLaren heeft een zwaar eerste halfjaar achter de rug en zette eerder 1200 man op straat, terwijl het 165 miljoen euro heeft geleend.

Een verkoop van een minderheidsbelang van McLaren Racing – waar het Formule 1- en Indycar-team onder vallen – behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden, stelt Sky News. Dit alles dient om nieuw kapitaal op te halen, schulden af te betalen en investeringen in de McLaren Group te doen.

Updates?

Zoals gezegd wil McLaren wel gewoon vanuit het MTC blijven werken, met de woordvoerder die Sky News vertelt dat de verkoop ‘geen invloed op onze dagelijkse activiteiten heeft’. Opvallend genoeg heeft teambaas Andreas Seidl er recentelijk wel op gehamerd dat McLaren haar infrastructuur moderniseert.

Seidl verklaarde namelijk tegenover Motorsport dat de simulator, CFD-faciliteiten en productielijn allemaal geüpdatet moeten worden. McLaren was ook bezig met de constructie van een nieuwe windtunnel, maar dat project heeft vertraging opgelopen vanwege de coronacrisis.

