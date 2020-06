McLaren heeft lening van 165 miljoen binnen, ‘toekomst team stond nooit op het spel’

De McLaren Group heeft een broodnodige lening van – omgerekend en afgerond – 165 miljoen euro binnen, al stond de toekomst van het Formule 1-team volgens teambaas Andreas Seidl nooit op het spel.

Het was ook vooral de auto-tak van McLaren die flinke verliezen had gedraaid, en waar de rekeningen zich opstapelden. Met een lening van 165 miljoen euro van de National Bank of Bahrain, die eerder deze week bevestigde deze te hebben afgegeven, heeft de overkoepelende McLaren Group echter weer de nodige ademruimte. Niet ongunstig daarbij is dat de National Bank of Bahrain deels eigendom is van het staatsinvesteringsbedrijf Mumtalakat, grootaandeelhouder van McLaren.

“Het was een zware periode voor het team”, vertelt teambaas Andreas Seidl aan persbureau Reuters. Maar, zo wil hij nog wel kwijt: McLarens Formule 1-renstal is nooit echt in gevaar geweest. “Er was nooit enige twijfel dat we in 2020 gewoon op de grid zouden staan.” Het voortbestaan van de McLaren Group in z’n geheel was daarentegen ogenschijnlijk wél in gevaar; dat is althans wat het aanhaalde tijdens een rechtszaak aangaande het verkrijgen van leningen. Opmerkelijk is dat de McLaren Group daarbij aangaf 310 miljoen euro nodig te hebben, een stuk meer dus dan de huidige lening.

Het rondkomen van de lening door de National Bank of Bahrain is desalniettemin goed nieuws, ook voor McLarens autosportafdeling, zeg Seidl. “Het is een extra bron van motivatie voor iedereen hier.” McLaren, in elk geval de Formule 1-tak, kan zich nu ook weer gewoon op racen concentreren. Het team zal, zoals CEO Zak Brown heeft aangegeven, ‘voorzichtig’ blijven met het financieren van grootschalige projecten zoals de nieuwe windtunnel. Volgens Seidl zal de lening McLaren daarbij niet alleen door de crisis helpen maar ook in staat stellen competitief te blijven.

