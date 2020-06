Lening van Bahreinse bank moet McLaren helpen coronacrisis door te komen

McLaren heeft haar hoop gevestigd op de National Bank of Bahrain om het een lening te verstrekken om het gebrek aan cash flow door de coronacrisis te overbruggen.

Dat bericht de BBC, met de Britse zender die weet te melden dat het Britse team al rond is met de bank uit Bahrein. Het water leek McLaren even aan de lippen te staan door de economische consequenties van de coronacrisis – en dan vooral de overkoepelende McLaren Group, waar het Formule 1-team onder valt – maar de lening van de National Bank of Bahrain geeft het weer enige ademruimte.

Hoewel McLaren niet wil bevestigen (of ontkennen) of het eruit is met de National Bank of Bahrein, spreekt één ding zeker in het voordeel van het team uit Woking: de bank is deels eigendom van het Bahreinse staatsinvesteringsfonds Mumtalakat, dat tevens grootaandeelhouder is van de McLaren Group (met een belang tussen de 57 en 63%).

Of McLaren er helemaal is met deze lening, is niet zeker. Autosport bericht dat dit mogelijk slechts ‘de eerste stap’ is van de herfinanciering van de McLaren Group. Het verkopen van een deel van het Formule 1-team om geld te verdienen, zou ook een optie zijn. Verschillende investeerders achter McLaren zouden ondertussen echter met elkaar overhoop liggen.

