Mercedes voor zevende keer op rij constructeurskampioen na zege Hamilton, Verstappen valt uit

Mercedes is voor het zevende jaar op rij kampioen geworden bij de constructeurs dankzij de zege van Lewis Hamilton en de tweede plek van Valtteri Bottas in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Max Verstappen leek op Imola op weg naar de tweede plaats maar viel uit door een klapband in een hectische slotfase, waarbij George Russell achter de safetycar crashte. Daniel Ricciardo mag voor de tweede keer dit seizoen mee naar het podium.

Waar Bottas het soms laat afweten bij de start kan de Fin zijn poleposition verzilveren terwijl Hamilton zijn tweede plaats moet afstaan aan Verstappen. Terwijl Verstappen en Bottas hun eerste pitstop relatief vroeg maken rijdt Hamilton langer door. De Brit rijdt de hele tijd derde maar zet ronde na ronde de snelste tijd neer en komt aan de leiding terug de baan op na zijn pitstop. Hij profiteert daarbij wel optimaal van de virtual safetycarfase door het uitvallen van Ocon, die zijn geel-zwarte auto langs de baan parkeert vanwege motorproblemen.

Hamilton is daarna heer en meester terwijl Bottas en Verstappen om de tweede plek strijden. Uiteindelijk betekent een foutje van Bottas dat de Nederlander de tweede plek na rondenlang naar de achterkant van de Mercedes te kijken kan pakken. Met nog twaalf ronden te gaan staat hij echter in de grindbak nadat zijn rechter achterband klapt.

(Tekst loopt door onder foto)

De safetycar komt dan de baan op en meerdere coureurs, waaronder de beide Mercedes-coureurs, maken een pitstop voor de sprintrace. Die sprintrace wordt echter nog korter wanneer George Russell achter de safetycar de controle over zijn Williams verliest en tegen de muur knalt. De Brit baalt hard van zijn fout zorgt wel voor een nog kortere en hectischere slotfase. Alexander Albon wordt twee keer ingehaald en spint daarna op zichzelf, waarna Carlos Sainz een botsing met de Britse Thai nipt weet te voorkomen. Daniil Kvyat opent dan de jacht op het laatste podiumplekje maar Daniel Ricciardo behoudt die derde plaats en gaat voor de tweede keer dit seizoen mee naar het podium.

Voor Pierre Gasly komt er al na acht ronden een einde aan de race. De Fransman, die met een speciale Senna-helm rijdt, moet vanaf de vijfde plaats naar binnen vanwege een ‘terminaal probleem’ aan de Alpha Tauri. Naast Ocon en Gasly valt ook Kevin Magnussen uit: de Deen meldt dat hij last krijgt van hoofdpijn bij het opschakelen. Gevraagd of hij door kan gaan antwoordt hij: “Het is immers mijn werk, niet? Maar het doet wel pijn.”

(Volledige uitslag onder de foto)