Inzoomfoto’s: Fout in afstelling voorvleugel Verstappen duidelijk te zien

Een verkeerd verlopen ingreep tijdens de eerste pitstop is, afgezien van de natte omstandigheden, de oorzaak geweest van de gripproblemen waarmee Max Verstappen tijdens de race in Istanbul te maken kreeg. Op foto’s is goed te zien dat het bij een aanpassing aan de voorvleugel van Verstappen is misgegaan.

Vooropgesteld, het was niet het sterkste optreden van Max Verstappen dit jaar. Dat gaf de Nederlander zelf ook deels toe na de race. Er was de spin in het duel met Sergio Pérez en ook daarna verliep de, toen al verloren race, allesbehalve vlekkeloos. Verstappen gaf tegenover De Telegraaf echter ook aan last te hebben gehad van een verkeerd afgestelde voorvleugel, deze stond aan één kant zeven graden te laag afgesteld.

Een aanpassing aan de voorvleugel tijdens zijn stop zorgde er echter voor dat zijn auto flink uit balans was in het vervolg. Op foto’s is duidelijk te zien dat de bovenste flap van de voorvleugel aan rechterkant een flink stuk meer omhoog staat dan aan de linkerkant. Volgens aerodynamicus Rob van den Heijkant zorgt het verschil in afstelling voor een flinke verstoring in de balans van de auto.

“Daardoor krijg je grote verschillen in hoeveelheden downforce op plekken waar je dat niet wilt hebben. Als je de voorvleugel vlakker zet, doe je dat omdat je achter meer grip wil hebben en andersom. Dus als de ene kant vlakker is dan andere, kun je daar flink last van hebben. Ook zie je het duidelijke verschil in slijtage, rechtsvoor is een stuk meer versleten dan links.”

Tot aan de eerste pitstop van Max Verstappen was er nog niets aan de hand, op dat moment was hij volop in de race voor de ereplaatsen. Op de beelden van zijn stop is te zien dat er aan beide kanten een aanpassing wordt gedaan, Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft tegen Motorsport.com al bevestigd dat het hier is fout gegaan. In de ronden voorafgaand overleggen Verstappen en zijn engineer over de vleugelaanpassing, een routineklus als er een ander type banden gebruikt gaat worden. Verstappen geeft aan dat hij ‘massively underwinged’ is, te weinig vleugel. Daar moet ‘at least one degree more’, één graad meer bij.

Kijkend naar de auto’s van Verstappen en Albon, op foto’s gemaakt vanuit dezelfde hoek, is het verschil tussen links en rechts bij Verstappen duidelijk te zien.

Volgens Marko is er bij de pitstop aan één kant de juiste kant opgedraaid, dat zou dan de rechterkant moeten zijn. Aan de linkerkant zou dan de vleugel juist vlakker zijn gezet. De verwarring zou zijn ontstaan omdat er een nieuwe vleugel is gebruikt waarbij er een andere kant opgedraaid moet worden, meent Marko. Bij de eerste stop van Albon, niet lang na die van Verstappen, wordt zijn voorvleugel ook aangepast.

Verstappen belandt na zijn stop meteen in gevecht met Sergio Perez om de leiding, enkele ronden later spint hij. “Ik wilde niet inhalen maar ik onderstuurde zo de baan af.” Bij de tweede stop van Verstappen, na zijn spin, gebeurt er niets aan de voorvleugel.

Red Bull monitort alles aan de auto, zowel met het blote oog als aan de hand van sensoren. “Ik vraag me wel af waarom het niet is opgevallen bij het team”, aldus Van den Heijkant. “Zij hebben toch de data tot hun beschikking. Dan had het nog aangepast kunnen worden bij de tweede stop. Al kan het zijn dat deze data door de weersomstandigheden minder betrouwbaar zijn geweest.”

Het moment, monteurs passen rechts en links de voorvleugel aan. Dat gebeurt met elektronische schroevendraaiers, die kunnen van tevoren worden ingesteld op het aantal omwentelingen en draairichting. Foto: Screenshot F1tv