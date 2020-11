Verstappen na ‘drama’ op spekgladde Turkse baan: ‘Een race om snel te vergeten’

Het raceweekend in Turkije zal voor Max Verstappen als een weekend van gemiste kansen voelen. Nadat hij zaterdag de pole net misliep, zag hij zijn kans op de zege op zondag in het water vallen na een kostbare spin in duel met Sergio Pérez. “Een race om snel te vergeten.”

Verstappen, die uiteindelijk als zesde finishte, spinde later ook nog een keer en maakte meerdere ‘momentjes’ mee waarop hij even buiten de baan kwam. Vooral op de intermediate-banden waar na de eerste stops mee werd gereden – en die hij zaterdag ook al niet fijn vond – kon hij maar moeilijk uit de voeten in zijn Red Bull RB16.

“Het was gewoon een hele moeilijke wedstrijd”, vat Verstappen zijn zondag samen tegenover Ziggo Sport. Waarom het mis ging achter Pérez, toen hij derde reed en mogelijk nog aanspraak had kunnen maken op de zege? “Ik zat heel dicht achter hem en ineens verloor ik alle downforce. Toen kwam ik wijd, daar was het spekglad en spinde ik.”

Verstappen remde de nodige vlakke kanten op zijn banden om de auto uit de muur te houden, maar had toen wel gelijk een nieuw setje banden nodig. “Daarna was de snelheid wel goed, maar zat ik vast achter andere auto’s. Het was zo spekglad. Gewoon een drama. We reden de banden snel op, op de intermediates. Het liep toen ook gewoon niet. Heel lastig.”

Helaas voor Verstappen en Red Bull waren intermediates echter wel dé banden die je (na de openingsfase op regenbanden) moest hebben. “Een race om snel te vergeten”, verzucht Verstappen. De Nederlander neemt ondanks zijn teleurstelling wel de tijd winnaar Lewis Hamilton met zijn zevende titel te feliciteren. “Heel bijzonder, die zevende titel. En een hele goede wedstrijd van hem.”

