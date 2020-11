Oorverdovende radiostilte bij Verstappen na afloop van de race

Max Verstappen kende afgelopen zondag een moeilijke race op Istanbul Park. De Nederlander kwam nauwelijks weg bij de start en verloor veel posities, baande zich vervolgens weer naar voren, maar spinde van de baan toen hij Sergio Perez wilde inhalen. Uiteindelijk kwam de Nederlander als zesde over de streep en was hij behoorlijk teleurgesteld, zo blijkt uit de radio-communicatie met zijn engineer. Verstappen zwijgt.

Verstappen lag na op derde plaats na de eerste pitstop achter Lance Stroll en Sergio Perez, maar voor Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Alleen waren zij sneller en kwamen ze met rasse schreden dichterbij. “Vettel en Hamilton komen eraan. Ze komen er nu aan”, vertelt Gianpiero Lambiase aan de Nederlander.

Lees ook: Verstappen na ‘drama’ op spekgladde Turkse baan: ‘Een race om snel te vergeten’

Op dat moment probeert Verstappen Perez in te halen in bocht elf, maar gaat wijd, verliest de controle over zijn auto en spint van de baan. “Ik heb vlakke banden. Ik heb vlakke banden”, roept Verstappen. “Kom naar binnen. Gebruik strat 12 in de pitstraat. Je komt in de buurt bij Leclerc. Oké, je zit ervoor”, zegt Lambiase.

Verstappen valt terug naar de achtste plaats, maar ligt na de pitstops van Stroll, Vettel, Albon, Ricciardo en Sainz alweer derde, maar lang kan hij niet genieten van die positie. Zijn intermediates slijten snel en dus moet hij voor derde keer naar binnen en valt hij terug naar P7. Hij haalt Alexander Albon nog in en wordt zesde, maar echt blij is hij er niet mee, zo blijkt uit de boordradio in de ronde terug naar de pits.

“Fail 84, Fail 84”, roept Lambiase. Vervolgens blijft het stil, heel erg stil. Eenmaal aangekomen in de pitstraat geeft de race engineer hem de laatste instructie. “Ignition P-1 en ga dan naar P-0.”

Lees ook: Rondje buitenlandse media: ‘Koning Lewis’ en ‘dalende prestatiecurve bij Verstappen’