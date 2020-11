Rondje buitenlandse media: ‘Koning Lewis’ en ‘dalende prestatiecurve bij Verstappen’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de Grote Prijs van Turkije staan de internationale media uitgebreid stil bij de zevende wereldtitel van ‘koning’ Lewis Hamilton, de offday van Valtteri Bottas en het weekend van Max Verstappen.



In België heeft Het Laatste Nieuws aandacht voor de prestaties van beide Mercedes-coureurs. “Lewis Hamilton (…) reed autoritair naar de overwinning en stelde zo z’n zevende wereldtitel veilig, een evenaring van het record van Michael Schumacher. Voor Hamilton was het de 73ste GP-zege in de Mercedes-bolide. Schumacher won er 72 voor Ferrari. Ook op dat vlak is de Brit de Duitser nu voorbij. Volgend jaar alleen recordhouder met een achtste wereldtitel, Lewis?”, vraagt de Belgische krant.

Valtteri Bottas maakte minder indruk op HLN. “Valtteri Bottas was voor de GP van Turkije de enige die Lewis Hamilton nog van een zevende wereldtitel kon houden. Dan moest de Fin wel de race winnen én de snelste ronde laten noteren. Daar kwam niets van in huis: Bottas beleefde een complete offday op het spekgladde circuit en kwam nooit in het stuk voor.”

In ook het Franse L’Équipe krijgt Hamilton alle lof. De Franse sportkrant deelt na elk raceweekend een score op 20 uit aan de coureurs, Hamilton krijgt het maximum: 20/20. “Koning Lewis krijgt van ons, zoals zo vaak in 2020, de hoogste score. Niet onlogisch nadat de nu zevenvoudig wereldkampioen in Turkije een prestatie leverde waartoe alleen hij in staat is. Een van de meest ontroerende en belangrijkste uit zijn carrière.”

Max Verstappen (6/20) en Valtteri Bottas (4/20) krijgen dan weer de laagste scores van de Fransen. “De prestatiecurve van Max Verstappen daalde dit weekend alleen maar. Hij maakte te veel fouten en was te nerveus om een hoofdrol te spelen”, schrijft L’Équipe over de Nederlander. “Zes spins in 58 ronden, dat alleen is genoeg om de catastrofale race van Valtteri Bottas in Istanbul samen te vatten. De Fin verdronk in de Turkse regen”, krijgt Bottas als oordeel.



“Hamilton op gelijke hoogte met Schumi”, kopt het Duitse Bild. “Michael Schumacher was 16 jaar lang alleen recordkampioen in de Formule 1, maar sinds gisteren 12:55 uur Duitse tijd moet hij deze titel delen. Hamilton heeft het echt gedaan. Hij brak het record waarvan we allemaal dachten dat het voor altijd van Schumi zou zijn”, schrijft het Duitse dagblad.

In zijn thuisland wordt vraagt The Daily Mail zich af wanneer Hamilton geridderd wordt. “Arise Sir Lewis!”, opent de Britse krant. “Lewis Hamilton wordt na het winnen van zijn zevende wereldtitel geprezen als de grootste Britse sportman ooit, waardoor de druk om zijn prestaties te belonen met een ridderschap toeneemt.” Vandaag zou er al een brief naar premier Boris Johnson worden gestuurd met de vraag wanneer de Mercedes-coureur geridderd wordt.

In Mexico tot slot is er natuurlijk aandacht voor landgenoot Sergio Pérez, die in Turkije voor de negende keer in zijn carrière op het podium stond. “Sergio Pérez behaalde in de Turkse Grand Prix het beste resultaat in de geschiedenis van zijn team”, schrijft Diario de México. “De dappere coureur uit Guadalajara is samen met Hamilton de enige die punten wist te scoren in alle races waarin hij startte.”

