Leclerc woest op zichzelf op boordradio: ‘Dit was shit van mij! Ik ben dom!’

Charles Leclerc was na afloop van de Turkse Grand Prix op zijn zachtst gezegd niet blij met zichzelf. De Monegask gaf in de slotfase een podium weg en wilde dan ook niks weten van de bemoedigende woorden van zijn engineer: “Dit was f****** shit van mij!”

Leclerc profiteert van de fouten die sommige coureurs vooraan maken maar vooral van een goede strategie van Ferrari, waardoor allebei de rode bolides lange tijd vooraan te vinden zijn. In de allerlaatste ronde ligt hij op podiumkoers met de derde plaats, al ziet hij zijn kans schoon om Sergio Pérez in de voorlaatste bocht nog in te halen voor de tweede plaats, achter Lewis Hamilton. Hij gaat daarbij echter wijd waarmee hij de deur opengooit voor teamgenoot Sebastian Vettel, die hem inhaalt voor de derde plaats.

“Je hebt het goed gedaan”, zo bemoedigt Leclerc’s engineer zijn coureur. “Nee dat heb ik niet! Dit was shit! Dit was shit van mij! Dit was shit van mij! Dat is het. Dit was f****** shit van mij!”, reageert de withete Leclerc die teleurgesteld is dat hij een mogelijke tweede plaats maar vooral het podium weggooit. In het Italiaans wordt nog geprobeerd om hem tot rust te bedaren, al wil hij daar niets van weten. “What the f…Ik ben dom!”, herhaalt hij dan meermaals in het Italiaans.

“Het spijt me voor het hele team. Ik ben zo f****** dom. Net als in Bakoe”, zo verwijst hij naar de crash die hij had in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2019, toen een goede startplaats voor het grijpen lag. Na nog meer Italiaanse woorden kalmeert hij al wat. “Nu ik wat kalmer ben wil ik Seb feliciteren, hij verdient het. Het is geen goed jaar geweest voor hem. Zelfs al ben ik zo boos op mezelf, hij heeft het geweldig gedaan en ik hoop dat hij ervan geniet”, aldus de Monegask.