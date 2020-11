Vettel terug op het podium: ‘Ontzettend blij met P3’

Het duurde even, maar Sebastian Vettel is eindelijk weer terug op het podium. De Duitser stond in Mexico voor het laatst op het podium en maakte een moeilijke tijd door sindsdien en had tot deze race maar 18 punten verzameld. Hij is blij met zijn terugkeer op het podium, “Maar we hadden misschien wel kunnen winnen.”

Vettel kende een vliegende start en lag na twee bochten al vierde. “Het was een uitstekende openingsronde. Ik was enorm blij met de regenbanden, maar worstelde op de intermediates. Aan het einde van de race ging het beter”, zegt Vettel na afloop van de race.

Het leek erop dat Vettel genoegen moest nemen met P4. Charles Leclerc had hem namelijk ingehaald en reed bij hem weg. Maar in de laatste ronde haalde Leclerc Perez in, ging wijd en raakte zijn podium kwijt aan zijn teamgenoot. “Ik zag dat Charles en Sergio aan het vechten waren, Charles verremde zich en dat was mijn kans”, aldus de Duitser.

Tijdens de race bleef het verrassend genoeg droog en dus droogde de baan langzaam op. Toch ging niemand aan het einde van de race naar droogweerbanden, ook al had dat wel gekund volgens de viervoudig wereldkampioen. “Met 20 rondes te gaan dacht ik aan slicks, maar niemand omdat er regen werd verwacht. Het regende niet, anders hadden we misschien wel kunnen winnen, maar al met al ben ik blij met P3”, besluit hij.

