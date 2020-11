Stroll tempert verwachtingen: ‘Race winnen is wel veel gevraagd’

Lance Stroll pakte zaterdag nog verrassend zijn allereerste poleposition, maar aan zijn allereerste Formule 1-zege wil de Canadees nog niet denken. Hij zegt dat het ‘wel veel gevraagd’ is om de Grand Prix van Turkije te winnen en verwacht dat regen nog voor wat verrassingen kan gaan zorgen.

In een knotsgekke kwalificatie op Istanbul Park leek Max Verstappen de poleposition te kunnen pakken maar Racing Point bracht daar verandering in. Stroll wist in de slotfase de poleposition te pakken terwijl teamgenoot Sergio Pérez de derde tijd noteerde. Toch wil hij nog niet denken aan de zege vandaag.

“Het is wel veel gevraagd”, zegt Stroll tegen Motorsport.com. “Het hangt ervan af hoe de omstandigheden zullen zijn. Ik heb nog niet gekeken hoe deze zullen zijn. Ik heb gehoord dat er een kans is op regen voor de start, dus we zullen wel zien wat er gebeurt. Dat zou het allemaal nog wel door elkaar kunnen gooien”, aldus de 22-jarige Canadees.

Stroll was zaterdag na afloop van de kwalificatie uiteraard dolgelukkig. “Na VT3 had ik niet verwacht hier te staan, er waren veel onzekerheden in aanloop naar de kwalificatie”, zei Stroll. “Ik ben heel blij, alles kwam samen in dat rondje. Om hier nu op pole te staan, dat is zonder twijfel een van de mooiste momenten van mijn carrière. Dit is waarvan je droomt wanneer je opgroeit”, aldus de Racing Point-coureur, die zijn poleposition mocht behouden nadat hij onderzocht werd voor het negeren van gele vlaggen in Q1.