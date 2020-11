Preview: Gaat getergde Verstappen op z’n Mexico 2018’s naar de zege in Turkije?

Zeldzaam sprakeloos, dat was een balende Max Verstappen direct na zijn kwalificatienederlaag – want zo voelde het – tegen Lance Stroll in Turkije. Een stille, boze Verstappen is echter een gevaarlijke Verstappen. Dat bewees hij twee jaar geleden in Mexico wel. Volgt op de ijsbaan in Istanbul een herhaling, Max Verstappens revenge part II?

Het plaatje was eigenlijk een beetje hetzelfde als twee jaar terug in Mexico: net als op het Autódromo Hermanos Rodríguez domineerde Verstappen op het Intercity Istanbul Park-circuit de vrije trainingen, en net als in Mexico stond in de kwalificatie in Turkije geen maat op hem. En net als in Mexico zag hij een zeker lijkende pole op het laatst mogelijke moment door zijn vingers glippen. Aan Racing Point-coureur Stroll, dit keer, wiens call voor intermediates doorslaggevend bleek, terwijl Verstappen op die ‘sh*t banden’ geen grip had. “Dan sta je steeds eerste, en word je tweede”, verzuchtte Verstappen.

In Mexico sloeg Verstappen de dag na zijn kwalificatienederlaag genadeloos terug. Gelijk bij de start pakte hij de leiding – niemand anders dan hij zou als eerste de eerste bocht induiken, had Verstappen zich tijdens een grotendeels slapeloze nacht voorgenomen. Want wat had hij zich de zaterdag ervoor staan ergeren aan toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo, die zijn poleposition haast als een wereldtitel vierde. Net als Ricciardo in Mexico kon Stroll zaterdag in Turkije beleefd op Verstappens felicitaties rekenen. Maar reken maar dat de Red Bull-rijder weer een strijdplan trekt.

Op papier is zijn opgave zeker niet onmogelijk. In tegendeel. Hoe knap Strolls eerste pole ook is – de Canadees is een goede regenrijder – hij is geen coureur van het kaliber Verstappen en de Racing Point is qua race pace geenszins tegen Red Bulls RB16 opgewassen. In de door Verstappen aangevoerde droge vrijdagtrainingen haalde Stroll alleen in VT2 met moeite de top tien, en het zou zondag minder moeten regenen, zo niet zelfs droog zijn. Wie durft dan nog op Stroll in plaats van Verstappen te wedden? Of zelfs maar dat Stroll voor Verstappen door de eerste bocht komt?

(tekst loopt door onder de foto)



Gevaar van achter?



Slaagt Verstappen erin Stroll in te rekenen, dan kan zich ook de rest van de race wel eens een Mexico 2018-achtig scenario afspelen. De Turkse omloop heeft met de Mexicaanse gemeen dat het low grip is, en motorvermogen (in elk geval dit weekend) minder zwaar weegt. In Mexico dankzij de ijle lucht op hoogte, in Istanbul door het gladde asfalt, waarop het al het hele weekend glibberen en glijden is. Achter Verstappen staan Sergio Pérez en zijn eigen teamgenoot Alexander Albon en Renaults Ricciardo. Pas dan volgt de grote rivaal Mercedes, met Lewis Hamilton op P6.

Mercedes worstelt in Turkije – net zoals de afgelopen jaren in Mexico, overigens. De normaal op rails rijdende W11’s krijgen hun banden maar niet aan de praat, en zoals Valtteri Bottas (negende) na de kwalificatie uitlegde: “Het maakt niet uit hoe goed je auto is, als de banden niet goed werken.” Het Mercedes-duo zal bovendien vooral naar elkaar kijken, want je zal het na die knotsgekke kwalificatie haast vergeten, maar de onkarakteristiek anoniem rondrijdende Hamilton kan de titelstrijd dit weekend beslissen. Hoe? Wel, zo:

(tekst loopt door onder de graphic)

Een grappig detail is dat Hamilton in 2018 in Mexico de titel claimde. Hij had er aan de vierde plaats genoeg. De coureur die zondag als vierde vertrekt, Albon, zal ondertussen zeker op het podium mikken. De Britse Thai vecht voor zijn Red Bull-zitje en een ereplek zou zijn zaak zeker goed doen. Met behalve Verstappen alleen twee Racing Points voor zich, zou je het zelfs als gevalletje ‘adel verplicht’ kunnen zien. Vlak echter ook de als vijfde vertrekkende Ricciardo niet uit, die zomaar zijn derde podium van het jaar kan pakken.

‘Slechtste omstandigheden ooit’



Een opvallende verschijning in de top tien – die verder de complete teams van Red Bull, Racing Point, Mercedes en Renault telt – zijn beide Alfa Romeo’s. Kimi Räikkönen staat achtste en Antonio Giovinazzi tiende.”We hebben een aardige kans dit in een mooi resultaat om te zetten”, denkt Räikkönen, al zijn de Ferrari’s, McLarens en Alpha Tauri’s die de rijen erachter staan doorgaans sneller. Carlos Sainz (McLaren, zestiende) verwacht een uitputtingsslag: “Het kan wel eens een race worden met veel uitvallers, als het zo glibberen blijft.”

Dat zelfs Sainz, de coureur met de misschien wel sterkste rallygenen van de grid maar weinig aan de glijpartij vond, zegt alles over de deplorabele staat van het circuit. Räikkönen, Formule 1-recordhouder met 325 starts én ex-rallycoureur, noemde het ‘de slechtste omstandigheden die ik ooit heb meegemaakt’. “We moesten er echter maar mee leren omgaan.” En zo is het maar net. The Iceman had trouwens nog een Formule 1-tegeltjeswijsheid paraat: “In de race gaat het er pas om.” En dan mag het Turkse weekend tot op heden misschien een farce zijn, spannend is het wel.

En verder…

… rekent bandenleverancier Pirelli erop dat bij droog weer een tweestopper het snelst is, met de opties soft-medium-medium of soft-medium-soft. In beide gevallen wordt hoge bandenslijtage verwacht. De race kan dus weer een ronde in het wereldkampioenschap bandenmanagen worden.

… een éénstopper (medium/hard of soft/hard) is volgens Pirelli enkel mogelijk als het warm genoeg is om de harde banden op temperatuur te krijgen. De coureurs hebben door de natte kwalificatie overigens allemaal vrije bandenkeuze.

… begint de race eerder dan normaal, namelijk om 11:10 uur Nederlandse tijd! De Grand Prix van Turkije is te zien bij Ziggo Sport en het Duitse RTL.