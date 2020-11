Verstappen twijfelde op boordradio aan Q3-strategie: ‘Ik denk dat het een beetje te laat is’

Max Verstappen leek zijn allereerste poleposition van het seizoen te kunnen pakken op Istanbul Park, waar onder verraderlijke omstandigheden gestreden werd om die felbegeerde eerste startplaats. De baancondities werden steeds beter maar de gok om op de intermediates te rijden in de slotfase van Q3 pakte slecht uit voor de Nederlander, die de poleposition afgepakt zag worden door Lance Stroll.

Q1 werd stilgelegd vanwege hevige regenval en even later voor de gestrande Romain Grosjean, waardoor het voor Verstappen nog spannend werd of hij wel zijn goede lijn van dit weekend, waarin hij telkens eerste eindigde, kon voortzetten. Uiteindelijk haalt hij Q3 met gemak en lijkt daarin zijn eerste poleposition van het seizoen te kunnen pakken. Het team besluit hem naar binnen te halen voor de intermediates, omdat Sergio Pérez op die band op dat moment de snelste tijd noteert.

“Ocon is langzaam op de inters”, krijgt Verstappen te horen van zijn engineer Gianpierro Lambiase tijdens zijn eerste getimede ronde. “Temperaturen beginnen wat omhoog te gaan, maar de baan zal beter zijn aan het einde dus zorg ervoor dat je dan nog genoeg rubber hebt”, zegt Lambiase terwijl Verstappen aan zijn tweede ronde begint. “Pérez is snel op de inters in de eerste sector. Je ging zojuist drie tienden sneller dan Pérez’ tijd in de eerste sector. In de tweede sector is hij vier tienden langzamer dan jij. Hoe denk je over de banden?”, wordt Verstappen dan gevraagd bij het uitkomen van bocht 10.

‘Hopen dat het gaat werken’

“Wat is zijn laatste sector dan?”, vraagt Verstappen. “Pérez heeft daar een paarse tijd”, antwoordt Lambiase. “Ik denk dat het nu een beetje te laat is”, vindt Verstappen. Lambiase denkt daar echter anders over: “Nee, dat denk ik niet. Het kan nog steeds, twee ronden.” In bocht 12 krijgt Verstappen dan de opdracht om naar binnen te komen.

“Nu is het maar hopen dat het gaat werken”, aldus Verstappen. “Hoe was zijn laatste sector dan?”, vraagt hij dan opnieuw. “Hij was een tiende sneller dan jouw snelste ronde”, antwoordt Lambiase. “We hebben nog drie getimede rondes op deze band”, laat hij Verstappen weten. In de eerste getimede ronde op de intermediates maakt Verstappen duidelijk hoe hij over die banden denkt. “Ik heb geen f****** grip op deze shitbanden”, aldus de Nederlander.

Na afloop van de kwalificatie is de teleurstelling bij Verstappen groot. “F***! Verdomme. Wat een waardeloze shitband voor ons!”, schreeuwt Verstappen. Hij krijgt van Lambiase de gebruikelijke instructies voor de uitloopronde en vraagt Verstappen om zich aan de deltatijd te houden. “Dat probeer ik, dat probeer ik”, antwoordt hij. De Nederlander parkeert zijn Red Bull dan bij het bordje met nummer twee erop, het bordje met nummer één is vandaag voor Lance Stroll.